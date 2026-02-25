Haberler

ABC News: Avustralya Başbakanı Albanese, konutundan Çinli dansçılara yönelik tehdit nedeniyle tahliye edildi

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'in Canberra'daki resmi konutu The Lodge'dan tahliye edilmesine yol açan "güvenlik tehdidi"nin, Çin'de yasaklı olan dans ve müzik topluluğuna yöneltilen "bomba tehdidi" ile bağlantılı olduğu iddia edildi.

ABC News'ün haberine göre, Çin'de yasaklı ve yönetim tarafından komünizm karşıtı görülen "Falun Gong" hareketiyle bağlantılı olduğu bilinen "Shen Yun" isimli dans ve müzik grubu, Avustralya'da yapacakları gösteri öncesinde tehdit mesajı aldı.

Gösterinin organizatörlerine gönderilen e-postada, Başbakan'ın konutunun çevresine büyük miktarda patlayıcı yerleştirildiği, gösteriyi yapmakta ısrar etmeleri halinde "konutun yerle bir olacağı ve kanın nehir gibi akacağı" ifade edildi.

E-postaya ulaşan ABC News'ün haberinde, Başbakan Albanese'in tahliyesine yol açan güvenlik tehdidinin, dans ve müzik topluluğuna yöneltilen gözdağıyla ilgili olduğu öne sürüldü.

Dans grubu, durumu Avustralya Federal Polisine (AFP) iletti ve polis, tesiste arama yapmak amacıyla Albanese'i birkaç saatliğine başka bir yere götürdü. Yapılan aramalar sonucunda, şüpheli herhangi bir duruma rastlanmadı.

Albanese, Melbourne'de yaptığı konuşmada,"Bence bu, insanlara 'gerilimi düşürün' demek için her fırsatı değerlendirmemiz gerektiğini hatırlatan bir uyarı." dedi.

New York merkezli Shen Yun grubu

ABC News'ün haberine göre, Falun Gong hareketinin Çin'de yasaklı olduğu ve Çin hükümetinin New York merkezli Shen Yun gösterilerini defalarca eleştirdiği biliniyor.

Sydney ve Melbourne'deki Çin konsoloslukları, ocakta Falun Gong ve Shen Yun'u eleştiren açıklamalar yayımlamış ve vatandaşları grubun konserlerine katılmamaları konusunda uyarmıştı.

Öte yandan, Shen Yun, geçen yıl ABD'nin başkenti Washington'daki John F. Kennedy Sahne Sanatları Merkezi'nde vereceği gösteri öncesinde yine bomba tehdidiyle karşı karşıya kalmış ve gösteri öncesinde tiyatro tahliye edilmişti.

Kaynak: AA / Aybüke İnal Kamacı
