ABC, Filisitin'i desteklediği için İşten Çıkarılan Sunucuya Ek Tazminat Ödeyecek

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) Filistin'i destekleyen paylaşımlarda bulunduğu için 2023'te işten çıkardığı eski radyo sunucusu Antoinette Lattouf'a, iş kanunda ihlal edilen maddeler nedeniyle 150 bin Avustralya doları (yaklaşık 100 bin Amerikan doları) değerinde ek tazminat ödemesine karar verildi.

ABC'nin haberine göre, Lattouf'un kuruluşa karşı açtığı davayı haziranda kazanmasının ardından taraflar, iş kanununda ihlal edilen maddelerinin sayısında anlaşamadı.

Anlaşmazlığın çözümü için başvurdukları federal mahkeme, ABC'nin önceki tazminatın yanı sıra Lattouf'a 150 bin Avustralya doları daha ödemesine hükmetti.

Böylece, kuruluşun haziranda belirlenen 70 bin Avustralya dolarıyla (46 bin Amerikan doları) beraber Lattouf'a ödemesi gereken toplam tazminat bedeli 220 bin Avustralya dolarına (145 bin Amerikan doları) yükseldi.

Davaya bakan Federal Yargıç Darryl Rangiah, "ABC, bir lobi grubunu memnun etmek için çalışanı Lattouf'un haklarından feragat ederek Avustralya halkını büyük hayal kırıklığına uğratmıştır." ifadelerini kullandı.

ABC Radyosunda sunucu olan Lattouf, sosyal medya hesabında Filistin'i destekleyen paylaşımlar yapmasının ardından Aralık 2023'te işten çıkarılmıştı.

Basına sızdırılan mesajlaşmalarda, İsrail yanlısı lobi "İsrail İçin Avukatlar" isimli WhatsApp grubundan üyelerinin, Lattouf'u görevden alması için ABC yetkililerine mektuplar yazarak tehditlerde bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Mahkeme, haziranda ABC'nin Lattouf'u işten çıkarmasının iş kanununu ihlal ettiğine hükmetmiş, 70 bin Avustralya doları tazminat ödenmesine karar vermişti.