Abbas Arakçi: İran, Türkiye'nin Arabuluculuk Çabalarından Dolayı Müteşekkirdir

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İran-Türkiye ikili ilişkileri ve ortak ilgi alanına giren bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, "Görüşmelerimizde, İran'ın hiçbir zaman nükleer silah peşinde olmadığını ve halkımızın meşru çıkarlarını gözeten adil ve hakkaniyetli bir nükleer anlaşmayı kabul etmeye hazır olduğunu yineledim; bu, 'Nükleer Silahsızlık' ilkesinin güvence altına alınmasını ve yaptırımların kaldırılmasının garanti edilmesini de kapsamaktadır. Türkiye, diğer kardeş komşularla birlikte, bölgede barış ve istikrarın sağlanması arabuluculuk faaliyetlerini sürdürmüştür. İran İslam Cumhuriyeti bu çabalardan dolayı müteşekkirdir" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesine ilişkin açıklama yaptı. Arakçi, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Fidan ile İran-Türkiye ikili ilişkileri ve ortak ilgi alanına giren bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunmaktan her zaman memnuniyet duyuyorum. Görüşmelerimizde, İran'ın hiçbir zaman nükleer silah peşinde olmadığını ve halkımızın meşru çıkarlarını gözeten adil ve hakkaniyetli bir nükleer anlaşmayı kabul etmeye hazır olduğunu yineledim; bu, 'Nükleer Silahsızlık' ilkesinin güvence altına alınmasını ve yaptırımların kaldırılmasının garanti edilmesini de kapsamaktadır.

Türkiye, diğer kardeş komşularla birlikte, bölgede barış ve istikrarın sağlanması arabuluculuk faaliyetlerini sürdürmüştür. İran İslam Cumhuriyeti bu çabalardan dolayı müteşekkirdir ve bunları memnuniyetle karşılamaktadır. İran, bölgemizde barış ve istikrarı korumak ve bölgeyi hukuka aykırı saldırılardan muhafaza etmek amacıyla bölge ülkeleriyle her zaman angajmana hazırdır."

