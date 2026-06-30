Haberler

Başkentte Dikimevi-Natoyolu Ankaray hattı inşaatında acil durum tatbikatı yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Dikimevi-Natoyolu Ankaray hattı inşaatında 474 personelin katılımıyla ilk yardım, arama-kurtarma ve yangın tatbikatı düzenledi. Tatbikatta tünel göçüğü ve yangın senaryoları başarıyla uygulandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB), Dikimevi-Natoyolu Ankaray Hafif Raylı Sistem Hattı'nın inşaat sahasında ilk yardım, arama-kurtarma ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, çalışanların acil durumlara hazırlık düzeyini artırmak, müdahale ekipleri arasındaki koordinasyonu güçlendirmek ve acil durum planlarının uygulanabilirliğini değerlendirmek amacıyla düzenlenen tatbikata 474 personel katıldı.

Tatbikat kapsamında tünel içerisinde meydana geldiği varsayılan göçük nedeniyle arama ve kurtarma çalışmaları yürütüldü. Göçük altında kaldığı varsayılan personel, ekiplerin koordineli müdahalesiyle kurtarıldı. Ayrıca acil çıkış ve tahliye uygulamaları gerçekleştirilirken, yüklenici firma binasının elektrik tesisatında meydana geldiği varsayılan yangına müdahale edildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Mümtaz Yavuz, "Metro inşaatları yüksek riskli alanlar olduğu için tatbikatlarımızı yılda 2 kez yapıyoruz. Ülkemizin fay hattı üzerinde olması nedeniyle zaman zaman bu tür afetleri yaşıyoruz. Ekibimizi her zaman hazır tutmak amacıyla bu tatbikatları yapıyoruz." ifadelerini kullandı.???????

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan
Büyükçekmece'de korkutan yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüdü

İstanbul'da korkutan yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Simge Barankoğlu tahliye oldu! Aldığı yeni karar takipçilerini şaşkına çevirdi

Bu görüntüleri artık tarih oldu
Test sürüşünde lüks otomobille cipe çarpıp kaçtı! 174 bin lira ceza yazıldı

15 milyon liralık aracını ustaya bıraktı hayatının şokunu yaşadı
Devlet hastanesinde güvenlikten uygunsuz görüntüler! Hastalar şifa beklerken rezaleti izledi

Devlet hastanesinde uygunsuz görüntüler! Hastalar rezaleti izledi
Murat Ongun dosyasında eş detayı! 4,5 milyon TL kira, takı savunması, reklam firmaları...

Dosyada eş detayı: 4,5 milyon TL kira, takı savunması...
Murat Ongun'un 'Oğlumun kumbaradaki parasını aldılar' iddiasına yalanlama

Ongun'dan "kumbaradaki paralar" iddiası! Jet hızında açıklama geldi
Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil tutuklandı

Haluk Levent'in kardeşi tutuklandı
AYM'den cinsiyet değişikliği kararı! İptal talebi reddedildi

AYM cinsiyet değişikliği için son noktayı koydu