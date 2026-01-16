ABB'den AVM çevrelerindeki trafik yoğunluğuna yönelik düzenleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kentpark AVM ve Cepa AVM çevresinde yaşanan trafik sıkışıklığının giderilmesi amacıyla 2123. Cadde'den Dumlupınar Bulvarı'na çıkışın kapatılması ve bu noktadan yalnızca girişe izin verilmesi kararı aldı.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), alışveriş merkezleri çevresinde yaşanan trafik yoğunluğunun azaltılmasına yönelik yeni kararlar aldı.

Bu doğrultuda, 2123. Cadde'den Dumlupınar Bulvarı'na çıkış kapatılarak bu noktadan yalnızca girişe izin verilecek.

AVM'lerden çıkış yapmak isteyen sürücüler ise açık otopark içinden 2121 Sokak istikametine yönlendirilecek. Düzenlemeye ilişkin çalışmaların hafta sonu başlaması planlanıyor.

Diğer AVM'ler için de adım atılıyor

ABB, Kentpark ve Cepa AVM çevresinde uygulanacak düzenlemelerin ardından, benzer trafik yoğunluklarının yaşandığı diğer bölgeler için de çalışma başlattı.

Bu kapsamda Ankamall AVM–Mevlana Bulvarı bağlantısı, Optimum AVM açık otoparkından Ayaş Yolu'na çıkışlar, Nata Vega AVM çıkışları ile Antares AVM, Podium AVM ve Gimat çevresinde yaşanan trafik sorunlarına yönelik düzenlemeler için de harekete geçildi.

Düzenlemelerle birlikte, AVM'lerin bulunduğu bölgelerdeki araç trafiğinin daha güvenli ve akıcı hale getirilmesi hedefleniyor.