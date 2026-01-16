Haberler

ABB'den AVM çevrelerindeki trafik yoğunluğuna yönelik düzenleme

Güncelleme:
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kentpark ve Cepa AVM çevresindeki trafik sıkışıklığını azaltmak için önemli bir karar aldı. 2123. Cadde'den Dumlupınar Bulvarı'na çıkış kapatılarak, buradan yalnızca giriş yapılmasına izin verilecek. Bu düzenlemeyle diğer AVM'lerdeki trafik sorunlarına da çözüm aranıyor.

Diğer AVM'ler için de adım atılıyor

ABB, Kentpark ve Cepa AVM çevresinde uygulanacak düzenlemelerin ardından, benzer trafik yoğunluklarının yaşandığı diğer bölgeler için de çalışma başlattı.

Bu kapsamda Ankamall AVM–Mevlana Bulvarı bağlantısı, Optimum AVM açık otoparkından Ayaş Yolu'na çıkışlar, Nata Vega AVM çıkışları ile Antares AVM, Podium AVM ve Gimat çevresinde yaşanan trafik sorunlarına yönelik düzenlemeler için de harekete geçildi.

Düzenlemelerle birlikte, AVM'lerin bulunduğu bölgelerdeki araç trafiğinin daha güvenli ve akıcı hale getirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
