Kırıkhan'da Abart Egzoz Kullanan Motosiklet Sürücüsüne Yüksek Cezai İşlem

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde abart egzozlu motosiklet kullanan sürücüye, ehliyetsiz ve kasksız olduğu için toplamda 26 bin 269 TL para cezası kesildi.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde abart egzozlu motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden 26 bin 269 TL para cezası kesildi.

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafikte huzuru bozan motosiklet sürücüsüne yönelik uygulama yaptı. Ekipler, abart egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık veren 01 BOY 70 plakalı motosiklet sürücüsünü durdurdu. Kask takmayan ve ehliyeti de bulunmadığı belirlenen sürücüye 26 bin 269 TL para cezası kesildi.

