BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Volans Roket Takımı, dünyanın önde gelen üniversitelerarası roket yarışmalarından International Rocket Engineering Competition (IREC) 2027'ye katılmaya hak kazandı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Volans Roket Takımı, yaklaşık 2,58 metre uzunluğunda, 150 milimetre gövde çapında ve 25 kilogram kalkış ağırlığında olması planlanan 'Atlas' adını verdikleri roketi geliştirdi. Atlas'ın gövdesi ve yapısal bileşenleri, takım üyeleri tarafından kompozit ve alüminyum malzemeler kullanılarak üretilecek. Rokette ticari uçuş bilgisayarlarının yanı sıra takımın kendi tasarladığı özgün uçuş bilgisayarı, GPS tabanlı takip sistemi ve çift kademeli paraşütlü kurtarma sistemi yer alacak. Uçuş simülasyonlarına göre yaklaşık 3 bin 200 metre irtifaya ulaşması öngörülen Atlas'ın, yarışmanın 3 bin 48 metrelik hedef irtifasına mümkün olduğunca yakın bir uçuş gerçekleştirmesi amaçlanıyor. Dünyanın önde gelen üniversitelerarası roket yarışmalarından IREC 2027'ye katılmaya hak kazanan Volans Roket takımı, yarışma öncesinde Atlas'ın mekanik, elektronik ve yazılımsal sistemlerin güvenilirliğini doğrulamak amacıyla kapsamlı yer testleri gerçekleştirecek.

Volans Roket takımının 'Atlas' roketi ile katılacağı yarışma 14-19 Haziran 2027 tarihlerinde ABD'nin Teksas eyaletindeki Midland kentinde düzenlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı