Abant, beyaz örtüyle kaplandı
Bolu'da etkili olan kar yağışıyla birlikte Abant Gölü Milli Parkı beyaz örtüyle kaplandı. Parkta kar kalınlığı 5 santime ulaştı.
BOLU'da, etkili olan kar yağışıyla birlikte Abant Gölü Milli Parkı beyaz örtüyle kaplandı.
Kentin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde etkili olan yağmur, gece yerini kara bıraktı. Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı kar yağışının ardından beyaza büründü. Göl çevresindeki çam ormanları da karla kaplandı. Abant'ta kar kalınlığı yaklaşık 5 santime ulaştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı