AB ve 36 ülke "Ukrayna'ya Karşı Saldırı Suçları Özel Mahkemesi"nin kurulmasına destek verecek

Avrupa Birliği ve 36 ülke, Ukrayna'ya karşı saldırı suçlarını yargılayacak özel mahkemenin kurulmasına yönelik anlaşmaya katılma taahhüdünde bulundu. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Berset, Rusya'nın hesap verme zamanının yaklaştığını belirtti.

Avrupa Birliği (AB) ve 36 ülkenin, Avrupa Konseyinin "Ukrayna'ya Karşı Saldırı Suçları Özel Mahkemesi"nin kurulmasını öngören anlaşmasına katılma taahhüdünde bulunduğu bildirildi.

Avrupa Konseyinden, Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen Avrupa Konseyi Dışişleri Bakanları Yıllık Toplantısı'na ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, 36 ülke ve AB'nin, "Ukrayna'ya Karşı Saldırı Suçları için Özel Mahkeme"nin kurulmasını öngören yeni Genişletilmiş Kısmi Anlaşma'ya katılma niyetlerini beyan ettikleri duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset, 36 ülkenin "Ukrayna için bir özel mahkeme kurulması ve bu ülkeye karşı saldırganlıktan sorumlu olanların belirlenmesi yönünde kararlı bir adım attıklarını" vurguladı.

Berset, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemleri için "hesap verme zamanının yaklaştığı" değerlendirmesinde bulundu.

Merkezi Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Konseyinde Haziran 2025'te bir araya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Berset, Konseyin çatısı altında Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırı suçlarının yargılanacağı özel mahkemenin kurulmasına ilişkin anlaşmayı imzalamıştı.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
