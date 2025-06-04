AB, Ukraynalı Mültecilerin Geçici Koruma Süresini Uzatmayı Teklif Etti

AB, Ukraynalı Mültecilerin Geçici Koruma Süresini Uzatmayı Teklif Etti
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Avrupa Birliği Komisyonu, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle AB ülkelerine sığınan Ukraynalılar için geçici koruma süresinin 4 Mart 2027'ye kadar uzatılmasını önerdi. Ayrıca, bu kişilerin uzun vadeli yasal statülere geçişinin kolaylaştırılması da hedefleniyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya- Ukrayna Savaşı'ndan kaçıp AB ülkelerine giden Ukraynalıların, geçici koruma statüsünün 4 Mart 2027'ye kadar uzatılmasını ve uzun vadeli yasal statülere geçişlerini kolaylaştırmayı teklif etti.

Komisyondan yapılan açıklamada, üye ülkelere, Ukraynalıların geçici koruma statüsünden oturum izni gibi diğer uzun vadeli yasal statülere geçişini kolaylaştırma önerisinde bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada, savaştan kaçarak AB ülkelerine giden Ukraynalıların geçici koruma statülerinin 4 Mart 2027'ye kadar uzatılması teklifinin, Rusya'nın "yasa dışı saldırılarını sürdürmesi ve Ukrayna'daki durumun istikrarsızlığını koruması" nedeniyle sunulduğu belirtildi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, konuya ilişkin X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, savaştan kaçan Ukraynalılar için "AB korumasını genişletmeyi önerdiklerini ve evlerine güvenli şekilde dönmelerinin önünü açtıklarını" ifade etti.

Von der Leyen, ne kadar sürerse sürsün Ukraynalılara gerekli yardımı sağlamak için üye devletlerle beraber çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) verilerine göre, 31 Mart 2025 itibarıyla savaştan kaçan yaklaşık 4,3 milyon Ukraynalı, AB ülkelerinde geçici koruma statüsüyle yaşıyor.

Geçici koruma altındaki Ukraynalıların yaklaşık yüzde 44,7'sini yetişkin kadınlar, yüzde 31,7'sini çocuklar, yüzde 23,6'sını ise erkekler oluşturuyor.

AB, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan kaçanların sayısının hızla artması üzerine, 2001'de çıkarılan AB Geçici Koruma Yönergesi'ni Mart 2022'de ilk kez harekete geçirmişti.

Bu kapsamda Ukraynalılar, AB ülkelerinde oturma izni alabiliyor, eğitim ve sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor, iş bulup çalışabiliyor. Ukraynalılara sosyal refah, barınma ve geçim yardımı gibi imkanlar da veriliyor.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
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