AB, Ukrayna ile ABD-Rusya Anlaşmasına Dahil Olmalı

BRÜKSEL, 11 Ağustos (Xinhua) -- Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD ile Rusya'nın Ukrayna- Rusya arasında ateşkes için yapacağı herhangi bir anlaşmanın, Ukrayna ve AB'yi de içermesi gerektiğini söyledi.

Kallas pazar günü yaptığı açıklamada, "ABD ile Rusya arasında yapılacak bir anlaşmaya Ukrayna ve AB de dahil olmalı, çünkü burada Ukrayna'nın ve tüm Avrupa'nın güvenliği de söz konusu" dedi.

Kallas, "atılacak adımları" görüşmek üzere pazartesi günü AB dışişleri bakanlarıyla çevrimiçi bir toplantı düzenleyeceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da olası bir ateşkesi görüşmek üzere 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde bir araya gelecek. İki lider, 2021'den bu yana ilk kez görüşme gerçekleştirmiş olacak.