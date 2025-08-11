AB, Ukrayna ile ABD-Rusya Anlaşmasına Dahil Olmalı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD ve Rusya'nın Ukrayna-Rusya ateşkes anlaşmasına Ukrayna ve AB'nin de dahil olması gerektiğini belirtti. Kallas, gelecekteki adımları görüşmek için AB dışişleri bakanlarıyla toplantı yapacak.

BRÜKSEL, 11 Ağustos (Xinhua) -- Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD ile Rusya'nın Ukrayna- Rusya arasında ateşkes için yapacağı herhangi bir anlaşmanın, Ukrayna ve AB'yi de içermesi gerektiğini söyledi.

Kallas pazar günü yaptığı açıklamada, "ABD ile Rusya arasında yapılacak bir anlaşmaya Ukrayna ve AB de dahil olmalı, çünkü burada Ukrayna'nın ve tüm Avrupa'nın güvenliği de söz konusu" dedi.

Kallas, "atılacak adımları" görüşmek üzere pazartesi günü AB dışişleri bakanlarıyla çevrimiçi bir toplantı düzenleyeceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da olası bir ateşkesi görüşmek üzere 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde bir araya gelecek. İki lider, 2021'den bu yana ilk kez görüşme gerçekleştirmiş olacak.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Uzun süredir tedavi gören şarkıcı Ayla Başar'dan acı haber

Uzun süredir tedavi görüyordu! Acı haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin trafik kazasında hayatını kaybetti

Sosyal medya fenomeni feci şekilde can verdi! Kaza anı kamerada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.