Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, aşırı sağcı terör örgütü "The Base"in kurucusu ve elebaşı Rinaldo Nazzaro'yu terörle mücadele kapsamında yaptırım listesine aldı.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Nazzaro'nun, Norman Spear ve Roman Wolf isimlerini de kullandığı belirtildi.

"The Base"in terör eylemlerine karışan aşırı sağcı bir örgüt olduğu ve 2024'ten bu yana AB'nin kısıtlayıcı tedbirlerine tabi tutulduğu aktarılan açıklamada, Nazzaro'nun da bugünkü kararla yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Karar kapsamında Nazzaro'ya AB'ye seyahat yasağı getirileceği ve mal varlıklarının dondurulacağı kaydedilen açıklamada, kendisine doğrudan veya dolaylı olarak fon ya da ekonomik kaynak sağlanmasının da yasaklandığı kaydedildi.

Açıklamada, son kararla birlikte AB'nin terörle mücadele yaptırımları kapsamında toplam 14 kişi ile 23 grup ve kuruluşun yaptırım listesinde bulunduğu aktarıldı.

Kaynak: AA