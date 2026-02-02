Haberler

AB'den İsrail'e yabancı bağımsız medyanın Gazze'ye erişimini sağlaması çağrısı

Avrupa Birliği İnsan Hakları Özel Temsilcisi Kajsa Ollongren, İsrail'i yabancı bağımsız medyanın Gazze'ye güvenli ve özgür erişimini sağlamaya davet etti. Ollongren, Gazze'deki gazetecilerin haber yapma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ollongren, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana yabancı gazetecilerin Gazze Şeridi'ne girişine getirdiği yasağı yeniden uzatmasının ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

İsrail 27 Ocak'ta, Refah Sınır Kapısı'nın açılması durumunda dahi yabancı gazetecilerin Gazze'ye girişine izin verilmeyeceğini Yüksek Mahkeme'ye bildirmişti.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
