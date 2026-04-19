Haberler

AB yetkilisi, Suriye içişleri bakanıyla işbirliği ve yeniden imarı görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği'nin Suriye misyon şefi Michael Ohnmacht, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile gerçekleştirdiği verimli görüşmede, işbirliği yollarını ve Suriye'nin yeniden imarı için yapılabilecek katkıları ele aldı.

Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'deki misyon şefi Michael Ohnmacht, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile işbirliği imkanlarını ele aldıklarını bildirdi.

Ohnmacht, ABD merkezli X şirketin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Hattab ile "verimli bir görüşme" gerçekleştirdiklerini belirtti.

Görüşmede, AB ile Suriye arasındaki işbirliği yollarının ele alındığını aktaran Ohnmacht, AB'nin Suriye'nin yeniden imarına katkı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Ohnmacht ayrıca, yeni kurulan polis teşkilatlarının desteklenmesi yoluyla tüm Suriyelilerin korunmasına katkı sağlamaya hazır olduklarını vurguladı.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

