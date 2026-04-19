AB yetkilisi, Suriye içişleri bakanıyla işbirliği ve yeniden imarı görüştü

Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'deki misyon şefi Michael Ohnmacht, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile işbirliği imkanlarını ele aldıklarını bildirdi.

Ohnmacht, ABD merkezli X şirketin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Hattab ile "verimli bir görüşme" gerçekleştirdiklerini belirtti.

Görüşmede, AB ile Suriye arasındaki işbirliği yollarının ele alındığını aktaran Ohnmacht, AB'nin Suriye'nin yeniden imarına katkı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Ohnmacht ayrıca, yeni kurulan polis teşkilatlarının desteklenmesi yoluyla tüm Suriyelilerin korunmasına katkı sağlamaya hazır olduklarını vurguladı.