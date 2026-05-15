AB, "Ukrayna'ya Karşı Saldırı Suçları Özel Mahkemesi"ne ilişkin genişletilmiş kısmi anlaşmaya katıldı

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği (AB) adına, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırı suçlarının yargılanması amacıyla kurulacak "Ukrayna'ya Karşı Saldırı Suçları Özel Mahkemesi"ne ilişkin genişletilmiş kısmi anlaşmaya katıldı.

AB Komisyonundan konuya ilişkin yapılan açıklamada, genişletilmiş kısmi anlaşmanın Mahkemenin kurumsal, mali ve idari işleyişine ilişkin düzenlemeleri içerdiği belirtildi.

Bugünkü kararın ardından anlaşmaya taraf devletler ve kuruluşların, Mahkemeyi resmen kuracak sözleşmeyi onaylayabileceği aktarılan açıklamada, Özel Mahkemenin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırı suçları nedeniyle üst düzey Rus siyasi ve askeri liderlerini soruşturma ve yargılama yetkisine sahip olacağı ifade edildi.

Açıklamada, AB Komisyonunun ayrıca AB adına Uluslararası Tazminat Komisyonu Sözleşmesi'ni de onayladığı bildirildi.

AB'nin kurucu üyeleri arasında yer aldığı Komisyonun, Rusya'nın Ukrayna'ya ve Ukrayna halkına verdiği zarar, kayıp ve yaralanmalara ilişkin tazminat taleplerini incelemek, değerlendirmek ve karara bağlamakla görevli olacağı anlatılan açıklamada, Komisyonun ayrıca her bir dosyada ödenecek tazminat miktarını belirleyeceği kaydedildi.

Açıklamada, AB Komisyonunun, her iki yapının da mümkün olan en kısa sürede tam kapasiteyle faaliyete geçebilmesi amacıyla mali destek sağladığı, bu kapsamda Ukrayna'ya Karşı Saldırı Suçları Özel Mahkemesi için 10 milyon avro, Uluslararası Tazminat Komisyonu için ise 1 milyon avroya kadar kaynak ayrıldığının altı çizildi.