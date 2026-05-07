Haberler

AB: Rusya'nın tahliye çağrısına rağmen Kiev'deki tutum ya da varlığımızı değiştirmeyeceğiz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın diğer ülkelere yönelik "Ukrayna'nın başkenti Kiev'den diplomatik misyon çalışanlarını tahliye etme" çağrısına ilişkin, "AB olarak biz, Kiev'deki tutumumuzu ya da varlığımızı değiştirmeyeceğiz.

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın diğer ülkelere yönelik "Ukrayna'nın başkenti Kiev'den diplomatik misyon çalışanlarını tahliye etme" çağrısına ilişkin, "AB olarak biz, Kiev'deki tutumumuzu ya da varlığımızı değiştirmeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

AB Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar Al Anouni, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın Kiev'e saldırı yönündeki kamuya açık tehditlerini "tırmandırma taktiklerinin bir parçası" olarak değerlendiren Al Anouni, "Rusya, bir kez daha kendi saldırgan savaşının sorumluluğunu utanmazca Ukrayna'ya yüklemeye çalışıyor." ifadesini kullandı.

Al Anouni, "AB olarak biz, Kiev'deki tutumumuzu ya da varlığımızı değiştirmeyeceğiz." dedi.

Rusya'nın saldırılarının Kiev'de ve Ukrayna'nın diğer bölgelerinde günlük bir gerçeklik haline geldiğine işaret eden Al Anouni, "Son yıllarda Rusya'nın sorumsuz saldırıları nedeniyle AB Delegasyonu da dahil olmak üzere Kiev'deki birçok diplomatik misyon zarar görmüştür." diye konuştu.

Al Anouni, Ukrayna'nın uzun süredir ateşkes ve barış çağrılarında bulunmasına rağmen Rusya'nın savaşı durdurmaya yönelik hiçbir ciddi niyet göstermediğini, aksine gerilimi tırmandırmayı ve insanları öldürmeyi sürdürdüğünü savundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 6 Mayıs'ta yayımladığı görüntülü mesajda diğer ülkelere yönelik "Ukrayna'nın başkenti Kiev'den diplomatik misyon çalışanlarını tahliye etme" çağrısında bulunmuştu.

Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin daha önce, 9 Mayıs Zafer Günü'nde Moskova'ya saldırı tehdidinde bulunduğunu anımsatmış, Rusya Savunma Bakanlığının da "buna karşılık olarak Kiev'in merkezine yoğun füzeli saldırı düzenleyebileceği" uyarısı yaptığına dikkati çekmişti.

Kaynak: AA / Şerife Çetin
Burcu Köksal, AK Parti'ye mi geçiyor? Gelen son açıklama tartışmaları daha da alevlendirdi

AK Parti'ye mi geçiyor? Gelen son açıklama tartışmaları alevlendirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü

Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
Türkiye'de bir ilk: ‘İki Devlet Tek Millet’ sınıfı açıldı

Türkiye'de bir ilk: ‘İki Devlet Tek Millet’ sınıfı açıldı
Yemen'de pes dedirten görüntü! Araçların arasında su değil tabanca satılıyor

Bu ülkede kriz biter mi! Araçlara yanaşıp su değil tabanca satıyorlar
Boks antrenörünün acı sonu: Eve giren ekipler cansız bedenini buldu

Boks antrenörünün acı sonu: Eve giren ekipler...

Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü

Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
Genç kadının dansı, İzmir'deki Hıdırellez kutlamalarına damga vurdu

Yer: İzmir! Hıdırellez kutlamalarına damga vuran görüntü
Kurban Bayramı'nda ATM'lerden eli boş dönmeyin! Limitler belli oldu

Bayramda ATM'lerden eli boş dönmeyin! Limitler belli oldu