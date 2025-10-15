AB, Refah Sınır Kapısı'ndaki Sınır Yardım Misyonunu Yeniden Başlatmayı Erteledi

Avrupa Birliği (AB) Refah Sınır Kapısı'ndaki Sınır Yardım Misyonunu (EUBAM) yeniden başlatmayı ertelediğini duyurdu.

AB Komisyonunun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada "EUBAM Refah misyonu beklemede." ifadesini kullandı.

Misyonun uygun koşullar sağlandığında Gazze'de barışı desteklemek için Refah sınır kapısına konuşlandırılacağını söyleyen El Anouni, AB olarak tüm tarafları anlaşmayı daha fazla gecikmeden tam olarak uygulamaya çağırdıklarını belirtti.

İsrail, Refah Sınır Kapısı'nı çarşamba günü açmayacağını duyurmuştu

Hamas ile yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail, Gazze Şeridi'ne Mısır üzerinden geçişi sağlayan Refah Sınır Kapısı'nı çarşamba günü açmayacağını açıklamıştı.

İsrail, Refah Sınır Kapısı'nı açmamasına bahane olarak Hamas'ın elindeki tüm ölü İsrailli esirlerin cenazelerinin teslimindeki gecikmeyi göstermişti.

Hamas, esir takası kapsamında gece saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki 4 İsrailli esirin daha cenazesini Kızılhaç'a teslim etmişti. Böylece, ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas, Gazze'deki 28 ölü esirin 8'inin cenazesini teslim etmiş oldu.

İsrail'in, Gazze'de 2 yıl boyunca soykırıma varan saldırıları ve İsrail ordusunun Gazze'nin belirli bölümünde devam eden işgali nedeniyle Hamas'ın bütün cenazelerin yerini tespit etmesinin zor olduğu taraflar arasında ateşkes anlaşmasında kabul edilmişti.

Bu nedenle Gazze'deki İsrailli ölü esirlerin cenazelerinin bulunmasını sağlamak üzere Türkiye, Katar, Mısır ve ABD'den temsilcilerin yer aldığı bir komite kurulması kararlaştırılmıştı.

Son olarak, İsrail devlet televizyonu KAN, Hamas'ın Gazze'deki İsrailli 4 esirin daha cenazesini gece saatlerinde teslim etmesinin ardından İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı bugün açacağını duyurmuştu.