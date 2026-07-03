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AB, Navalnıy'ın ölümüyle bağlantılı 6 Rus vatandaşını yaptırım listesine aldı

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Avrupa Birliği, Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalnıy'ın ölümüne neden olduğu değerlendirilen kimyasal maddenin geliştirilmesinde rol oynayan 6 Rus vatandaşı hakkında mal varlığı dondurma ve seyahat yasağı içeren yaptırım kararı aldı.

Avrupa Birliği (AB), Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalnıy'ın ölümüne yol açtığı değerlendirilen kimyasal maddenin geliştirilmesiyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle 6 Rus vatandaşı hakkında yaptırım kararı aldı.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, kısıtlayıcı tedbirlerin, Rusya'nın askeri ve kimyasal araştırma sektörlerinde görev yapan ve son derece toksik bir madde olan epibatidinin geliştirilmesinde rol oynayan bilim insanları ile araştırmacıları hedef aldığı bildirildi.

Açıklamada, Navalnıy'ın Şubat 2024'te Rusya'daki ceza kolonisinde hayatını kaybetmesinin ardından vücudundan alınan örneklerde, epibatidin izlerine rastlandığı, bu nedenle söz konusu toksik maddeyle zehirlenmenin ölüm nedeni olma ihtimalinin yüksek olduğunun değerlendirildiği ifade edildi.

Yaptırım listesine alınan isimler arasında Signal Bilim Merkezi Laboratuvarı Başkanı Igor Babkin, Rusya'nın kimyasal silah programında merkezi rol oynadığı belirtilen Devlet Organik Kimya ve Teknoloji Araştırma Enstitüsünde Kimyasal Araştırma Analisti olarak görev yapan Irina Derevyagina ile Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Askeri Akademisinde Bilimsel Çalışmalar ve Akademik Personelden Sorumlu Bölüm Başkanı Mihail Gutsalyuk yer aldı.

Son kararla birlikte AB'nin kimyasal silahların kullanımı ve yayılmasına ilişkin yaptırım rejimi kapsamında listelenen kişi sayısı 31'e, kuruluş sayısı 6'ya yükseldi.

Yaptırım uygulanan kişilerin AB'deki mal varlıkları dondurulurken, AB vatandaşları ile şirketlerinin bu kişilere doğrudan veya dolaylı olarak fon ya da ekonomik kaynak sağlaması yasaklandı.

Söz konusu kişilere, AB ülkelerine giriş yasağı da getirildi.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho
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