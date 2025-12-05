AP milletvekilleri, AB Yüksek Temsilcisi Kallas'a İsrail'e yaptırımlar öneren mektup kaleme aldı

Avrupa Parlamentosunun (AP) 5 milletvekili, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'a yazdıkları mektupta, "soykırıma ortaklığın durdurulması, İsrail'e kapsamlı yaptırımların uygulanması" çağrısında bulundu.

Yeşiller grubundan Jaume Asens ve Melissa Camara, Sol gruptan Marc Botenga ve Irene Montero ile Sosyalist ve Demokratlar (S&D) grubundan Cecilia Strada, diğer vekillere göndermek üzere Kallas'a mektup yazdı.

AA muhabirinin edindiği mektupta, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması, silah ticaretinin sonlanması ve İsrail'e kapsamlı silah ambargosu uygulanması, yasa dışı yerleşimlerde faaliyet gösteren tüm şirketlere yaptırım uygulanması, İsrail'den enerji ithalatının askıya alınması, Güney Afrika'nın başlattığı davada Uluslararası Adalet Divanının (UAD) geçici tedbirleri ve tavsiye kararları ile Uluslararası Ceza Mahkemesince (UCM) çıkarılan tutuklama emirleri gibi kararların somut ve bağlayıcı politikalara dönüştürülmesi talep edildi.

Mektupta, "AB kurumlarının küçümsemesine, sürekli eylemsizliğine ve bazı AB üye devletlerinin Filistin halkına karşı devam eden zulümlere ortak olmasına rağmen insan haklarını ve Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını savunmaya devam edeceğimizi de belirtmek isteriz." ifadesi yer aldı.

Filistinlilerin Gazze'yi ve halkını yok etmeyi amaçlayan soykırım kampanyasına maruz kaldığı vurgulanan mektupta, şunlar kaydedildi:

"Bu soykırım, uluslararası hukukun ciddi şekilde ihlal edildiği 58 yıllık yasa dışı işgal bağlamında gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda, AB'nin etki kapasitesi dahilindeki tüm araçları kullanarak soykırımı önleme, Filistinlileri savaş hukuku ihlallerinden koruma, ticaret ve yatırım kısıtlamaları yoluyla yasa dışı işgali sona erdirmek için işbirliği yapma ve İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki eylemlerinin yasa dışı etkilerini tanımama yükümlülüğü bulunmaktadır."

AB'ye çağrıda bulunulan mektupta, "AB'nin sorumluluklarından kaçmaya devam edemeyeceğini, kendi ilkeleri ve UAD'nin çeşitli tavsiye görüşleri ve kararları da dahil olmak üzere uluslararası hukuk normları ve yükümlülükleriyle uyumlu şekilde hareket etmesi gerektiğini acilen tekrar vurgulamak istiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Mektupta, UCM yetkililerine, yargıçlarına, BM yetki sahiplerine ve Filistinli insan hakları örgütlerine yönelik ABD yaptırımlarının açıkça kınanması istendi.

"2025 yılı sonunda 789 günlük soykırımın ve 58 yıllık yasa dışı işgalin ardından aşağıda imzası bulunan bizler, daha fazla mazeret kabul etmeyeceğimizi bir kez daha teyit ediyoruz." ifadesini kullanan vekiller, Kallas'a hitaben de şunları kaydetti:

"Sayın Kallas, bir soykırımı durdurmak ve kınamak soyut bir diplomatik mesele veya isteğe bağlı bir tercih olarak ele alınmamalıdır. Bu, uluslararası hukukun temel ilkelerini savunma, Filistin halkının onuruna saygı gösterme ve AB'nin sonsuza dek taşıyacağı tarihi ve güncel sorumluluğu kabul etme meselesidir."