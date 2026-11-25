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Mozambik'teki Avrupa Birliği (AB) Eğitim Misyonunun görev süresinin 31 Aralık 2028'e kadar uzatıldığı bildirildi.

AB Askeri Yardım Misyonu Mozambik (EUMAM Mozambik) görev süresinin uzatılması kararı, misyonun eylülde yapılan stratejik değerlendirmesinin ardından alındı.

AB Konseyinin 23 Kasım'da aldığı ve 24 Kasım'da AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan karara göre, misyonun görev süresi 2 yıl uzatıldı.

Konsey, 2027-2028 dönemi için misyona 17 milyon 170 bin avro bütçe ayırdı.

Kararla birlikte misyon, Mozambik Silahlı Kuvvetlerinin (FADM) özellikle ülkenin kuzeyindeki Cabo Delgado eyaletinde operasyon düzenleme ve yürütme kapasitesini geliştirmeye yönelik desteğini sürdürecek.

Misyon kapsamında Mozambik ordusuna askeri planlama, komuta ve koordinasyon, lojistik, bakım, haberleşme ve istihbarat alanlarında eğitim ve danışmanlık verilecek.

Hızlı müdahale birliklerinin eğitimi ve operasyonlara hazırlıklı hale getirilmesi için çalışmalar devam edecek.

Misyon Komutanı Tuğgeneral Sergio Estrela, görev süresinin uzatılmasının AB ile Mozambik arasındaki işbirliğine duyulan güveni gösterdiğini belirtti.

Estrela, uzatma kararının, bugüne kadar elde edilen sonuçların geliştirilmesine ve Mozambik ordusunun kendi imkanlarıyla daha etkili operasyonlar yürütebilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Mozambik'teki AB Eğitim Misyonu, ülkenin kuzeyinde Ensar'us Sunna örgütüyle mücadelede insani yardım, barış inşası, güvenlik ve kalkınma çalışmaları ile silahlı kuvvetlere yönelik eğitimler için 2021'de kurulmuştu.

Kaynak: AA