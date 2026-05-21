AB'den İsrailli Bakana Tepki: Aktivistler Serbest Bırakılmalı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik tutumunun "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu belirterek, gözaltındakilerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Costa, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik tutumuyla ilgili açıklama yaptı.

Ben-Gvir'in Küresel Sumud Filosu üyelerine yönelik muamelesinden "dehşete düştüklerini" belirten Costa, "Bu davranış kesinlikle kabul edilemez. Derhal serbest bırakılmalarını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir, X'teki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'nda İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansıyor. Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.

İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik insanlık dışı muameleye aralarında birçok AB üyesinin de bulunduğu çok sayıda ülkeden tepkiler gelmişti.