Haberler

AB'den İsrailli Bakana Tepki: Aktivistler Serbest Bırakılmalı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik tutumunun "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu belirterek, gözaltındakilerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik tutumunun "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu belirterek, gözaltındakilerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Costa, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik tutumuyla ilgili açıklama yaptı.

Ben-Gvir'in Küresel Sumud Filosu üyelerine yönelik muamelesinden "dehşete düştüklerini" belirten Costa, "Bu davranış kesinlikle kabul edilemez. Derhal serbest bırakılmalarını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir, X'teki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'nda İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansıyor. Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.

İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik insanlık dışı muameleye aralarında birçok AB üyesinin de bulunduğu çok sayıda ülkeden tepkiler gelmişti.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda

Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serenay Sarıkaya dahil 25 kişinin adı geçiyor! İşte ünlülere yöneltilen suçlamalar

İşte Serenay Sarıkaya dahil 25 kişilik gözaltı listesi! Suçlama vahim
Bayramda kesilecek! 'Donald Trump' adı verilen bufalo gündem oldu

Kısa sürede ünlü oldu! Onu görmeye gelen herkes aynı isme benzetiyor
İsrail basınından olay iddia: Tel Aviv yönetimi, İstanbul Başkonsolosluğu'nu kapatmayı düşünüyor

İsrail basınından çarpıcı Türkiye iddiası: Netanyahu karar aşamasında
Beşiktaşlı yıldızlar sevgilileriyle Bodrum'da yedi içti, hesabı ödemeden kaçtı

Sevgilileriyle Bodrum'da yediler içtiler, hesabı ödemeden kaçtılar

A Milli Takım’a Arda Güler müjdesi

En sonunda beklenen oldu!

Bakan Şimşek duyurdu! Türkiye’de kripto ATM’leri yasaklandı

Bakan Şimşek duyurdu! Türkiye'deki bu ATM'lerin tamamı yasaklandı
Sercan için kamptan kaçan Beyza'nın sevgilisinin paylaşımı olay oldu

Sercan'la yakalanan Beyza'nın sevgilisinin paylaşımı olay oldu