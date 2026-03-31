Haberler

AB Konseyi Başkanı Costa, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Telefonda Görüştü: "Gerilimin Azaltılması ve İtidal Çağrısında Bulundum"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı António Costa, Orta Doğu'daki tansiyonun tehlikeli olduğunu belirterek, İran Cumhurbaşkanı ile yaptığı telefon görüşmesinde gerilimin azaltılması ve sivillerin korunması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı António Costa, " Orta Doğu'daki mevcut durum son derece tehlikeli. Bugün İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığım telefon görüşmesinde, gerilimin azaltılması ve itidal çağrısında bulundum; sivillerin ve sivil altyapının korunması gerektiğini ve tüm tarafların uluslararası hukuka tam olarak saygı göstermesi gerektiğini vurguladım" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı António Costa, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. Costa, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin detayları sosyal medya hesabından şöyle aktardı:

"Orta Doğu'daki mevcut durum son derece tehlikeli. Bugün İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığım telefon görüşmesinde, gerilimin azaltılması ve itidal çağrısında bulundum, sivillerin ve sivil altyapının korunması gerektiğini ve tüm tarafların uluslararası hukuka tam olarak saygı göstermesi gerektiğini vurguladım. Minab okulunda yaşananlar da dahil olmak üzere masum insanların hayatını kaybetmesi derin üzüntü vericidir."

"BM ile diplomatik yollarla olumlu bir şekilde işbirliği yapmaya çağırdım"

Durumu yatıştırmak için İran'ı bölgedeki ülkelere yönelik kabul edilemez saldırıları durdurmaya ve özellikle Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünü sağlamak amacıyla BM ile diplomatik yollarla olumlu bir şekilde işbirliği yapmaya çağırdım.

Diplomasiye yer olmalı. AB, İran'ın yarattığı daha geniş güvenlik endişelerini ele alırken, gerilimleri azaltmak ve düşmanlıklara kalıcı bir çözüm bulmak için yapılan tüm diplomatik çabalara katkıda bulunmaya hazırdır."

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

