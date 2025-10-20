Haberler

AB Komisyonu Önünde İsrail'e Baskı İçin Protesto

AB Komisyonu Önünde İsrail'e Baskı İçin Protesto
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Protestocular, Avrupa Birliği'nin İsrail'e yönelik baskı politikasını sürdürmesi gerektiğini belirtmek için AB Komisyonu önünde gece geçirdi. Protesto, AB'nin İsrail ile ticaret anlaşmasını feshetmesi çağrısıyla yapıldı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu binasının önünde bir araya gelerek geceyi geçiren bir grup, AB'ye ateşkes nedeniyle İsrail'e baskı yapmayı bırakmaması, Tel Aviv'i savaş suçlarından sorumlu tutması çağrısı yaptı.

AB Komisyonunun önünde bir araya gelenler, uyku tulumları ve şemsiyelerle geceyi binanın önünde geçirdi.

Polisin yer yer müdahalesiyle karşılaşan grup, "25 saattir kesintisiz buradayız", "AB suç ortaklığına son vermeli" yazılı pankartlar açtı.

Grup adına AA muhabirine konuşan sözcü ve aktivist Laura Sullivan, "Protestonun amacı, AB'nin İsrail ile Ortaklık Anlaşması'nı veya bilinen adıyla ticaret anlaşmasını feshetmesini sağlamaktır." dedi.

Sullivan, şöyle devam etti:

"Ateşkes çok kısmi. Bu sadece ilk aşama. Soykırım için adalet sağlanmadı ve tüm bunlarda asıl soru şu: AB ne yapacak? Hala devam eden durumu etkileyebileceği önemli kaldıraçlara sahip. Peki bunu yapacak mı, yapmayacak mı? Bu mesajı iletmek için gereken süre boyunca burada kalacağız. Pek çok Avrupalı ??bundan endişe duyuyor."

AB Komisyonu, İsrail'in Gazze'deki eylemleri karşısında neredeyse iki yıllık sessizliğini bozarak, 10 Eylül'de üye ülkelere yaptırım önerilerini açıklamıştı.

Öneriler, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması dahilinde İsrail'le malların serbest dolaşımı hükümlerinin askıya alınarak gümrük vergileri getirilmesi, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile onların şiddet içeren eylemlerinden sorumlu tutulan iki bakan Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich hakkında kısıtlamalardan oluşuyor.

Teklifin kabul edilmesi için AB üyelerinin nitelikli çoğunluğu gerekiyor.

AB liderleri, 23 Ekim'deki zirvede konuyla ilgili benimsenecek yaklaşımı değerlendirecek.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
CHP'li Başarır'ın 'Namus' çıkışına AK Parti'den sert tepki

CHP'li Başarır'ın "Namus" çıkışına AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Devlet hastanesinde skandal: Engelli hastaya 'Yobaz' dedi, oğluna kalem fırlattı

Devlet hastanesinde skandal: Doktor hakkında soruşturma başlatıldı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hasan Yalnızoğlu'nu unutmadı! Acun Ilıcalı'dan duygulandıran vefa

Yıllar sonra ortaya çıktı! Acun Ilıcalı'dan herkesi duygulandıran vefa
Dünyaca ünlü isimlerin viral olan videosu: Para var huzur var

"Para var huzur var" dedirten video
İsrail'de olaylı maç: Ortalık resmen savaş alanına döndü

Dev maç savaşa dönüştü
Diploma davasında gerginlik! İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmama kararı aldı

İmamoğlu "Katılmayacağım" dedi, hakim zorla getirme talimatı verdi
Hasan Yalnızoğlu'nu unutmadı! Acun Ilıcalı'dan duygulandıran vefa

Yıllar sonra ortaya çıktı! Acun Ilıcalı'dan herkesi duygulandıran vefa
GENAR Araştırma, KKTC seçimlerinde fena çuvalladı

GENAR Araştırma, KKTC seçimlerinde fena çuvalladı
Osman Pamukoğlu'nun şaşıp kaldığı an: Dağda mıyız oğlum, ne yapıyorsun?

Osman Pamukoğlu'nun şaşıp kaldığı an: Dağda mıyız, ne yapıyorsun?
Fenerbahçe'de oynamış Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı

Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı
Fas'tan tarihi başarı: Finalde Arjantin'i yenip şampiyon oldular

Fas'tan tarihi başarı: Finalde Arjantin'i yenip şampiyon oldular
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'dan şaşırtan paylaşım! Takipçileri ikiye böldü

Şaşırtan paylaşım, "Karının orasına burasına sinek konmuş diyenlerin…"
Beyaz Saray'daki gizli görüşme basına sızdı: Putin isterse seni yok eder

Trump o sözü duyunca haritayı yere fırlatmış: İsterse seni yok eder
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisindeki babası belli oldu

Babasını canlandıracak isim belli oldu! Partneri çok tanıdık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.