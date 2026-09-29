Haberler

AB Komisyonu, düzensiz göçle mücadele için 5 maddelik plan önerdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AB Komisyonu, yasa dışı geçişleri önlemek ve dış sınırları korumak için 5 maddelik yeni planını üye ülkelere önerdi. Plan, 30-31 Temmuz'da Sebte'de yaşanan düzensiz göç girişiminin ardından 1 Ekim'deki AB İçişleri Bakanları Toplantısı'nda görüşülecek.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ani ve kitlesel yasa dışı geçişleri önlemek, bunlara hazırlıklı olmak ve dış sınırları korumaya yönelik 5 maddelik yeni planını önerdi.

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, 30-31 Temmuz'da İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'de (Ceuta) yaşanan düzensiz göç girişiminin ardından bu alanda mücadelenin artırılmasını hedefleyen plan üye ülkelere sunuldu.

Plan düzensiz göçü önlemek için ortak ülkelerle işbirliğini artırma, AB dış sınırlarını güçlendirme, erken uyarı sistemlerini iyileştirme, göçmen kaçakçılığı ağlarını ortadan kaldırma ve geri dönüşleri destekleme maddelerini içeriyor.

Yeni planla, ortak ülkelerle işbirliğini artırma kapsamında düzensiz göçün temel nedenleriyle mücadele edilmesi, Akdeniz'de gençlere imkanlar sağlayacak "Gençlik Beceri ve İstihdam Girişimi" ve AB'ye yasal geçişleri teşvik etmek için yeni Geçiş Ofislerinin (Gateway ofisleri) kurulması öneriliyor.

Ayrıca, ortak ülkelerle, AB'nin sınır koruma ajansı Frontex, AB Polis Teşkilatı (Europol), AB Adli İşbirliği Ajansı (Eurojust) arasında daha yakın işbirliği oluşturulması ve Avrupa Sınır Gözetim Sistemi (EUROSUR) Koordinasyon Merkezlerinin kurulması öngörülüyor.

Dış sınırların güçlendirilmesi kapsamında AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in "Birliğin Durumu" konuşmasında açıkladığı "Avrupa acil durum müdahale mekanizması" üzerinde çalışmalar yürütülecek.

Plan kapsamında, Frontex'in daimi personel sayısının artırılması, yetkisinin genişletilmesi, geri gönderme operasyonlarında daha etkin rol üstlenmesi gibi adımları içeren AB Komisyonunun önerisi de sunulacak.

Muhtemel krizlerin takibi ve erken uyarı sistemlerinin iyileştirilmesi maddesi altında da Frontex'e sosyal medya üzerinden takip yapabilme yetkisinin verilmesi öngörülüyor.

Üye ülkelerle hızlı işbirliğini ve bilgi paylaşımını sağlayacak yeni protokolleri içeren çerçevenin geliştirilmesi, ortak ülkelerle yasa dışı göçü teşvik eden çevrim içi içeriklerin tespiti ve bunlara gerekli yanıtın verilmesini içeren yeni dijital ortaklıkların kurulması hedefleniyor.

Göçmen kaçakçılığı ağlarının ortadan kaldırılmasına yönelik hedeflerin arasında da finans kuruluşları ve 2015'te başlatılan AB İnternet Forumu dahil çevrim içi platformlarla işbirliğinin güçlendirilmesi, bunların kaçakçılık faaliyetlerini tespit edebilme ve üye ülkelere bu alanda destek vermesini sağlamayı içeriyor.

Europol'un üye ülkelere istihbarat, koordinasyon ve operasyon desteğinde bulunan Avrupa Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Merkezinin (ECAMS) güçlendirilmesi de planlanıyor.

Geri dönüşlerin desteklenmesi kapsamında da üçüncü ülkelerle geri kabul konusunda işbirliğinin artırılması, idari yükün azaltılması için prosedürlerin dijitalleştirilmesi teklif ediliyor.

AB Komisyonunun bugün sunduğu 5 maddelik plan, 1 Ekim'de Lüksemburg'da düzenlenecek AB İçişleri Bakanları Toplantısı'nda üye ülkelerle görüşülecek.

Kaynak: AA
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Ünlü şirketten sürpriz karar! 55 milyona satıldı

Ünlü şirketten sürpriz karar! 55 milyona satıldı
Galatasaray ve Fenerbahçe'den hakem operasyonuna ilk tepki

Kavgayı bir kenara bırakıp aynı fikirde buluştular!
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özel'e tepki: Siyasi tükenmişlik sergiliyor

Ömer Çelik'ten Özel'e sert tepki: Siyasi cehalet ve iftira
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa'da sabırlar taştı! İşte Hacıosmanoğlu'na stadı terk ettiren tezahürat

İşte Hacıosmanoğlu'na stadı terk ettiren tezahürat
Sonbaharda Erzurum'a kış geldi! Zirve beyaza büründü

Sonbaharda bir ilimize kış geldi! Zirve beyaza büründü
Mehmet öğretmene son görev! Cenazesinde gözyaşları sel oldu

Türkiye'yi ağlatan öğretmene son görev! Gözyaşları sel oldu
Çiftçilerin kabusu olan dev domuz için yolun sonu

Çiftçilerin kabusu için yolun sonu

Vatandaşlardan büyük tepki var! Belediyenin sorumsuzluğu büyük bir felakete yol açıyordu

Belediyenin sorumsuzluğu büyük bir felakete yol açıyordu
Ünlü oyuncu Rob Lowe en iyi öpüşen rol arkadaşını açıkladı

Oyuncu Rob Lowe en iyi öpüşen rol arkadaşını açıkladı: O çok güzeldi
Yurt dışından telefon getirene kötü haber! IMEI harcı 70 bin liraya dayanıyor

Bir dönem 131 liraydı! 2027’de rakam 70 bin liraya dayanacak