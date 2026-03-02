AB Komisyonu, Birliğin ortak savunma yardımı maddesinin ilerleyen günlerde görüşüleceğini açıkladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başsözcüsü Paula Pinho, ABD- İsrail'in İran'a saldırıları ve Tahran'ın misillemeleri sürerken AB ülkelerinin saldırıya uğrayan bir üye ülkeye tüm imkanlarla yardım sağlamasını öngören AB maddesinin ilerleyen günlerdeki toplantılarda tartışılacağını söyledi.

Pinho, Brüksel'deki günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Toplantıda bir gazeteci, Orta Doğu'daki durumun, bölgeye en yakın üye olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) çevresindeki endişeyi artırdığını kaydederek, "AB Komisyonu ortak savunma yardımı maddesini aktif hale getirmeye hazırlanıyor mu?" sorusunu sordu.

Pinho yanıtında, madde hakkında ilerleyen günlerdeki toplantılarda tartışmalar olacağını ve çıkacak sonucun önceden tahmin edilemeyeceğini söyledi.

AB üyesi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan İngiliz askeri üssüne gece insansız hava aracı (İHA) saldırısı yapılmış, Rum yetkililer İHA'nın İran yapımı olduğunu iddia etmişti.

İngiltere'den yapılan açıklamada, İHA'nın GKRY'deki Akrotiri??????? Üssü'ne (Ağrotur) düştüğü doğrulanarak, buna karşılık verildiği vurgulanmıştı.

GKRY'de ayrıca saldırı ihtimaline karşı Baf Havalimanı tahliye edilmiş, 2-3 Mart'ta yapılması planlanan AB Avrupa İşleri Bakanları Toplantısı ertelenmiş ve Ağrotur yakınlarındaki köylerde okullar tedbir amaçlı tatil edilmişti.

AB'nin kurucu anlaşmalarından Lizbon Antlaşması'nın 42. maddesi, AB ülkelerinin saldırıya uğrayan bir üye ülkeye tüm imkanlarla yardım sağlamasını öngörüyor. Şimdiye kadar sadece Fransa Kasım 2015'teki terör saldırılarından sonra bu madde aracılığıyla üye ülkelerden yardım talep etmişti

ABD- İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.