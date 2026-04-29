AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Macaristan'ın seçilmiş Başbakanı Magyar'la görüştü

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Macaristan'ın seçilmiş Başbakanı Peter Magyar'la bir araya geldi.

Von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından görüşmeye ilişkin mesaj paylaştı.

Magyar'la çok verimli görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Von der Leyen, "Yolsuzluk ve hukukun üstünlüğüne ilişkin endişeler nedeniyle dondurulan, Macaristan'a tahsis edilmiş AB fonlarının serbest bırakılması için gerekli adımları ele aldık." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, sorunların giderilmesi ve ortak Avrupa değerleriyle yeniden uyum sağlanması yönündeki çalışmaları destekleyeceklerini belirterek, "Ortak Avrupa yuvamızın merkezinde yer alan müreffeh bir Macaristan için ekiplerimiz yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Birlik olduğumuzda sonuç üretiriz"

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da Magyar'la görüşmesinin ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklama, "AB Konseyi'nde yakın işbirliğimizi sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. AB, birçok zorlukla karşı karşıya ancak birlik olduğumuzda, Avrupa her zaman sonuç üretir." ifadelerini kullandı.

Bu yıl odaklanılması gereken önemli çalışma alanları bulunduğuna işaret eden Costa, bunları "bütçe, Ukrayna ve Birliğin rekabet gücü" olarak sıraladı.