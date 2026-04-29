AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Macaristan'ın seçilmiş Başbakanı Magyar'la görüştü

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Macaristan'ın seçilmiş Başbakanı Peter Magyar'la bir araya geldi.

Von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından görüşmeye ilişkin mesaj paylaştı.

Magyar'la çok verimli görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Von der Leyen, "Yolsuzluk ve hukukun üstünlüğüne ilişkin endişeler nedeniyle dondurulan, Macaristan'a tahsis edilmiş AB fonlarının serbest bırakılması için gerekli adımları ele aldık." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, sorunların giderilmesi ve ortak Avrupa değerleriyle yeniden uyum sağlanması yönündeki çalışmaları destekleyeceklerini belirterek, "Ortak Avrupa yuvamızın merkezinde yer alan müreffeh bir Macaristan için ekiplerimiz yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.