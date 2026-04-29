AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Macaristan'ın seçilmiş Başbakanı Magyar'la görüştü

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Macaristan'ın seçilmiş Başbakanı Peter Magyar'la bir araya geldi.

Von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından görüşmeye ilişkin mesaj paylaştı.

Magyar'la çok verimli görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Von der Leyen, "Yolsuzluk ve hukukun üstünlüğüne ilişkin endişeler nedeniyle dondurulan, Macaristan'a tahsis edilmiş AB fonlarının serbest bırakılması için gerekli adımları ele aldık." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, sorunların giderilmesi ve ortak Avrupa değerleriyle yeniden uyum sağlanması yönündeki çalışmaları destekleyeceklerini belirterek, "Ortak Avrupa yuvamızın merkezinde yer alan müreffeh bir Macaristan için ekiplerimiz yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Şerife Çetin
İzmir'deki zincirleme kazada 1 polisimiz şehit! 2 ölü, 5 yaralı

11 aracın karıştığı kazada şehidimiz var! Çok sayıda ölü ve yaralı
Altın için kritik saatler! Tüm gözler bu akşam açıklanacak kararda

Altın yatırımcısı için kritik dönemeç! Geri sayım başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı

Trump'a suikast girişiminde saldırgan Cole Allen'ın hazırlık süreci ortaya çıktı

Bu fotoğraflardan kısa süre sonra, tüm dünya onu tanıdı
Altın için kritik saatler! Tüm gözler bu akşam açıklanacak kararda

Altın yatırımcısı için kritik dönemeç! Geri sayım başladı

İYİ Parti'den CHP'ye geçen Arif Kocabıyık'ın tartışma yaratacak görüntüleri

Rozetini Özgür Özel takmıştı! Görüntüleri ortalığı karıştıracak
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Avrupa Birliği'ne: Daha neyi bekliyorsunuz?

Gittiği ülkede lafı açık açık söyledi: Daha neyi bekliyorsunuz?