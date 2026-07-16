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AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması talebine 1,3 milyon Avrupa vatandaşı imza attı

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Avrupa Vatandaş Girişimi kapsamında İsrail'in Filistin'e yönelik politikaları gerekçesiyle AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması için 13 AB ülkesinden yaklaşık 1,3 milyon imza toplandı. Doğrulama sürecinin ardından AB Komisyonu 6 ay içinde resmi yanıt vermek zorunda kalacak.

Avrupa Birliği (AB) ile İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması talebiyle başlatılan Avrupa Vatandaş Girişimi (ECI), kampanyanın son gününde yaklaşık 1,3 milyon imzaya ulaştı.

Avrupa Sol İttifakı'nın, 13 Ocak 2026'da başlattığı ve İsrail'in Filistin halkına yönelik "soykırım, işgal ve apartheid politikaları" ile uluslararası hukuk ve insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın tamamen askıya alınmasını talep eden girişim sona erdi.

Girişim, 13 AB ülkesinden yaklaşık 1,3 milyon imza topladı.

AB Komisyonu tarafından tescil edilmesinin ardından 1 milyon imza barajına ve en az 7 üye ülkedeki ulusal asgari imza eşiğine en kısa sürede ulaştığı bildirilen bu girişim için şimdi "doğrulama" süreci başlayacak.

Her bir AB üyesi ülke, kendi ülkesinden toplanan imzaları doğrulamak için 2 ay süreye sahip olacak.

1 milyon imza eşiğine ulaşıldığının veya bu eşiğin aşıldığının teyit edilmesinin ardından ise AB Komisyonu, girişime ilişkin resmi yanıtını 6 ay içinde sunmak zorunda olacak.

Doğrudan demokratik katılım imkanı

ECI, teorik olarak AB hukukunda vatandaşlara doğrudan demokratik katılım imkanı tanıyan en etkili mekanizmalardan biri olarak öne çıkıyor.

2012'de yürürlüğe giren düzenlemeye göre, en az 7 üye ülkeden 1 milyon geçerli imza toplanması halinde AB Komisyonu, talebi resmi olarak incelemek zorunda kalıyor.

Bu süreç, Komisyonu doğrudan yasa teklif etmeye mecbur bırakmasa da kurumun konuyla ilgili siyasi tutumunu açıklamasını ve gerekçeli bir yanıt vermesini zorunlu kılıyor.

AB-İsrail Ortaklık Anlaşması

AB ile İsrail arasında Tel Aviv yönetimine ticari ayrıcalıklar tanıyan Ortaklık Anlaşması, 7 Ekim 2023'ten bu yana artan tepkilerin merkezinde yer alıyor.

Uzun süre kamuoyundan yükselen çağrılara kulak tıkayan AB yönetimi, anlaşmanın askıya alınması taleplerine ancak geçen yıl AB Komisyonu tarafından başlatılan incelemeyle karşılık vermişti.

Hollanda'nın Mayıs 2025'te öncülük ettiği ve Belçika, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, İrlanda, Lüksemburg, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya ve İsveç tarafından desteklenen inceleme neticesinde İsrail'in Gazze'de uluslararası hukuku ihlal ettiği tespit edilse de Brüksel bu bulguları somut bir siyasi iradeye dönüştürememişti.

Aradan geçen 2 yılın ardından gündeme gelen sınırlı yaptırımlar ise ateşkes süreci gerekçe gösterilerek rafa kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Şerife Çetin
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