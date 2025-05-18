AB, İsrail'in Gazze'deki Saldırılarını Kınadı

AB, İsrail'in Gazze'deki Saldırılarını Kınadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği Komisyonu Eşitlik Üyesi Hadja Lahbib, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek, bu durumun sona ermesi gerektiğini vurguladı. Saldırılar sonucunda çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, İsrail'in hafta sonu boyunca Gazze'de sürdürdüğü saldırılarının sivil kayıplara yol açtığını, hastane ve sağlık personelini hedef aldığını belirterek, uluslararası hukukun açıkça ihlali olan bu durumun sona ermesi gerektiğini bildirdi.

Lahbib, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada " İsrail'in Gazze'ye yönelik yeniden başlayan saldırıları hafta sonu birçok sivili öldürdü, hastaneleri ve sağlık personelini hedef aldı. Bu, uluslararası insancıl hukukun açıkça ihlali." değerlendirmesini yaptı.

Bu durumun derhal sona ermesi gerektiğini vurgulayan Lahbib, yarın başlayacak ve iki gün sürecek 4. Avrupa İnsani Forumu'nda konunun ele alınacağını aktardı.

Brüksel'de düzenlenecek foruma BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, BM Dünya Gıda Programı Direktörü Cindy McGain ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini gibi isimlerin katılması öngörülüyor.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 193 Filistinli hayatını kaybetti, 8 bin 993 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 339'a, yaralıların sayısı da 121 bin 34'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

Gazze'de okullar, hastaneler ve yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlar dahil olmak üzere sivilleri hedef alan İsrail ordusunun bu hafta 670 noktaya saldırı düzenlediği bildirilmişti.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
Süper Lig'de tam 9 takımın kaderini çizecek maç

Süper Lig'de tam 9 takımın kaderini çizecek maç
İsrail asıllı Türk şarkıcı Linet, gözyaşları içinde Erdoğan'dan yardım istedi: Lütfen bana destek olun

İsrail asıllı Türk şarkıcı, ağlayarak Erdoğan'dan yardım istedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deprem ile yüzleşen İstanbul'da Güngören Belediyesi'nden akılalmaz karar

Deprem ile yüzleşen İstanbul'da ilçe belediyesinden akılalmaz karar
Brezilya futbolunun efsanesi Lucio yoğun bakıma alındı

Brezilya futbolunun efsanesi yoğun bakıma alındı
Pilot tuvalete gitti, yardımcısı kokpitte bayıldı! 200 yolcu pilotsuz kaldı

Kaptan tuvaletteyken yardımcısı bayıldı! 200 yolcu pilotsuz uçtu
Aziz Yıldırım sessizliğini bozuyor! Ali Koç'a tek bir çağrı yapacak

Aziz Yıldırım sessizliğini bozuyor! Ali Koç'a tek bir çağrı yapacak
Hull City'de milli yıldızla ayrılık açıklandı

Avrupa kulübü, milli oyuncumuzu takımdan gönderdi
Eski oyuncu Ahmet Fırat evinin balkonunda ölü bulundu

Bir dönem oyunculuk yapıyordu! Evinin balkonunda ölü bulundu
İstanbul Havalimanı'nda 3 kadının cinsel organlarından kilolarca altın çıktı

Kadınların cinsel organlarından çıkanlar şaşkına çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.