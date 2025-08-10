AB, İsrail'in Gazze'deki Askeri Faaliyetlerini Eleştirdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, İsrail'in Gazze kentindeki askeri faaliyetlerini genişletme kararının bölgede "zaten felaket olan durumu daha da kötüleştireceği" uyarısında bulundu.

Lahbib, X üzerinden yaptığı açıklamada, bu kararın ayrıca Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin de hayatını "tehlikeye atacağını" belirtti.

İsrail Güvenlik Kabinesinin Gazze'de askeri faaliyetleri genişletme kararının bölgede "zaten felaket olan durumu daha da kötüleştireceğini" kaydeden Lahbib, "Uluslararası insancıl hukuka tam uyum içinde, tüm esirlerin koşulsuz serbest bırakılması ve geniş çaplı insani yardımların ulaştırılmasının yanı sıra derhal ateşkes sağlanması şart." ifadesini kullandı.

Lahbib, ayrıca iki devletli çözümden "başka seçeneğin olmadığını" vurguladı.

İsrail, Gazze kentini işgal kararı almıştı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde saldırıların aşamalı yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.