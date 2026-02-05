AB Komisyonu üyesi Lahbib: "İsrail'e karşı yaptırımlar halen masada"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, İsrail'in sivilleri ve Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarını hedef almaya devam ettiğine dikkati çekerek, yaptırım seçeneğinin masada olduğunu vurguladı.

???????Lahbib, Gazze'deki son durumla ilgili AA muhabirinin sorularını Brüksel'de yanıtladı.

Ekim 2025'te ilan edilen ateşkesin ardından İsrail'in saldırılarında 500'den fazla sivilin hayatını kaybetmesine değinen Lahbib, "En büyük dileğimiz, bir barış planının tamamen benimsenip uygulanmasını ve ateşkesin sağlanmasını görmektir." dedi.

Lahbib, İsrail'in 20 Ocak'ta Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Doğu Kudüs'te bulunan genel merkezine baskın düzenleyerek yerleşkeye el koymasını ve içerideki tesisleri yıkmasıyla ilgili, "Uluslararası hukukun açık bir ihlalidir" ifadesini kullandı.

"Hiç kimse uluslararası hukuktan kaçamaz"

"Hiç kimse uluslararası hukuktan kaçamaz. Uluslararası hukuk her yerde aynı şekilde uygulanmalıdır." mesajını veren Lahbib, "Benim asıl isteğim ateşkesin ilk aşamasının tamamen uygulanmasını, tam bir ateşkesle, tüm geçiş noktalarının açılmasını görmek çünkü insani yardım ulaştırmamız gerekiyor ve 250'den fazla tıra ihtiyacımız var." diye konuştu.

Lahbib, şöyle devam etti:

"Ardından Gazze'nin yeniden inşasını, ancak aynı zamanda tüm Filistin toprakları için uzun vadeli bir vizyonu da düşüneceğiz, çünkü Gazze'yi yeniden inşa etmek yeterli değil. Biliyorsunuz, insani yardım sadece acıyı hafifletmek için var, ama daha fazlasına ihtiyacımız var. Çok daha fazlasına ihtiyacımız var. Filistinliler olmadan Filistin için hiçbir şey konuşulamaz. Şu ana kadar Filistinliler, gördüğümüz tüm barış süreçlerine yeterince dahil edilmedi."

AB Komisyonunun iki yılın ardından İsrail'e karşı önerdiği yaptırımların ateşkes süreciyle rafa kalktığının hatırlatılması ve sivil kayıpların artmasıyla yeniden gündeme gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine Lahbib, şu yanıtı verdi:

"Komisyon farklı türde yaptırımlar önerdi, ancak karar vermek için oy birliğine ihtiyacımız var ve üye ülkeler yaptırımları uygulamaya koyma konusunda bölünmüş durumda. Şu ana kadar oy birliğine ulaşamadık ancak (İsrail'e karşı) yaptırımlar hala masada."

Lahbib, 1 Şubat'ta yaptığı açıklamada, "Gazze'de ateşkesin defalarca ihlal edilmesini kınıyoruz, hafta sonu İsrail'in saldırıları sonucunda yüzlerce Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı." ifadesini kullanmıştı.

AB'nin İsrail'e yaptırımları

AB Komisyonu, İsrail'in Gazze'deki eylemleri karşısında yaklaşık 2 yıllık sessizliğini bozarak 10 Eylül'de üye ülkelere yaptırım önerilerini açıklamıştı.

Öneriler, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması dahilinde İsrail'le malların serbest dolaşımı hükümlerinin askıya alınarak gümrük vergileri getirilmesi, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile onların şiddet içeren eylemlerinden sorumlu tutulan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ve aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich hakkında kısıtlamalardan oluşuyor.