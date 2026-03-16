AB'den İranlı 16 yetkili ve 3 kuruluşa yeni yaptırım

Avrupa Birliği, insan hakları ihlalleri nedeniyle İran'da protestoların bastırılmasında rol oynayan 16 yetkili ve 3 kuruluşa yaptırım kararı aldı. Yaptırımlar, bu kişilerin AB'deki varlıklarını dondururken, onlara fon sağlanmasını yasaklıyor.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle İranlı 16 yetkili ve 3 kuruluşa yönelik yaptırım kararı alındığını bildirdi.

AB Konseyi'den yapılan açıklamada, yeni yaptırımlarla İran'da ocak ayında düzenlenen "protestoların bastırılmasında kilit rol oynayan" kişi ve kuruluşların hedef alındığı ifade edildi.

Açıklamada, yaptırım listesine alınan 16 yetkili arasında İran İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Hukuk Uygulama İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı'nın yanı sıra Devrim Muhafızları Ordusunun (DMO) bazı komutanları ve yargı erkinden yetkililerin bulunduğu kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, 3 kuruluşun arasında da güvenlik güçleri tarafından vatandaşların izlenmesi için kullanıldığı öne sürülen Nazer adlı mobil uygulamayı geliştirmekten sorumlu İranlı şirket ve DMO'nun iki bölgedeki yerel komutanlıklarının bulunduğu belirtildi.

Yaptırım listesine alınan kişi ve kuruluşların AB'deki varlıkları dondurulurken, AB vatandaşları ve şirketlerinin bu kişi ve kuruluşlara fon veya ekonomik kaynak sağlaması yasaklandı.

Listede yer alan kişilere ayrıca AB ülkelerine giriş veya AB topraklarından transit geçiş yasağı uygulanıyor.

Bugünküler dahil AB'nin İran'a yönelik insan hakları yaptırımları kapsamında toplamda 263 kişi ve 53 kuruluşa kısıtlama uygulanıyor.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu
Trump: Hark Adası'ndaki her şeyi yok etmemiz bir kelimeme bakar

Trump, İran'ın vazgeçilmez yerini tehdit etti: Tek kelimeme bakar
Hürmüz Boğazı'ndan 'İran'a ait olmayan' ilk ham petrol tankeri geçti

Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının ardından bir ilk yaşandı
Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak

Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak
Okan Buruk Liverpool'u yıkacak 11'i belirledi

Liverpool'u yıkacak 11'i belirledi
Nihat Hatipoğlu'nun oğlundan sürpriz karar

Nihat Hatipoğlu'nun oğlundan sürpriz karar
Hürmüz Boğazı'ndan 'İran'a ait olmayan' ilk ham petrol tankeri geçti

Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının ardından bir ilk yaşandı
AB'den İranlı 16 yetkili ve 3 kuruluşa yeni yaptırım

ABD-İsrail saldırısı altındaki İran'a bir darbe de Avrupa'dan
Define kazısı yaptı, çıkanı görünce sevinçten havaya uçtu

Define kazısı yaptı, çıkanı görünce sevinçten havaya uçtu