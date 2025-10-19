AB, Irak Seçimlerinde Gözlem Görevi Üstlenecek

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Irak'la yapılan 4. konsey toplantısında enerjiden göçe farklı işbirliği alanlarının ele alındığını belirterek, yaklaşan seçimlerde AB'nin gözlem görevi üstleneceğini bildirdi.

Kallas, Lüksemburg'da yapılan 4. AB- Irak İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

" Irak, Orta Doğu'da istikrarın sağlanmasında değerli bir ortaktır." ifadesini kullanan Kallas, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile enerji, güvenlik ve göç konularındaki yakın işbirliğini ele aldıklarını duyurdu.

Kallas, Irak'ta 11 Kasım'da yapılacak seçimlerin önemine dikkati çekerek, AB'nin gözlem görevi üstleneceğini kaydetti.