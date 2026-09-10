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AB, Frontex'e göç ve sınır yönetiminde daha geniş yetkiler vermeye hazırlanıyor

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, sınır koruma ajansı Frontex'in yetkilerini önemli ölçüde genişletecek yeni düzenlemeyi sunmaya hazırlanıyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, sınır koruma ajansı Frontex'in yetkilerini önemli ölçüde genişletecek yeni düzenlemeyi sunmaya hazırlanıyor.

Merkezi Brüksel'de bulunan Euractiv internet sitesinin AB yetkililerine dayandırdığı haberine göre, düzenlemeyle Frontex'in üçüncü ülkelerle işbirliği, düzensiz göçmenlerin geri gönderilmesi, sınır aşan suçlarla mücadele ve hibrit tehditlere karşı görev alanının genişletilmesi planlanıyor.

Komisyon ayrıca Frontex'in daimi personel sayısını 10 binden 30 bine çıkarmayı hedefliyor.

Yeni düzenlemenin ayrıntılarının, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 16 Eylül'de yapacağı "Birliğin Durumu" konuşmasında duyurulması bekleniyor.

Plan kapsamında Frontex'in, AB dışındaki ülkeler arasında geri gönderme operasyonlarında daha etkin rol üstlenmesi ve üçüncü ülkelerde görev yapmasını kolaylaştıracak daha esnek anlaşmalar yapılabilmesi öngörülüyor.

Ajansın görev alanına sosyal medyadaki dezenformasyonun takibi, kara sınırları üzerindeki hava sahasının izlenmesi ve insansız hava araçlarıyla bağlantılı tehditlerle mücadele gibi başlıkların da eklenmesi değerlendiriliyor.

Bazı AB ülkeleri ise Frontex'in savunmayla bağlantılı alanlarda daha fazla rol üstlenmesine temkinli yaklaşıyor.

2004'te kurulan Frontex, yıllar içinde bütçe, personel ve yetki bakımından hızla büyürken, temel hak ihlalleri ve geri itme iddiaları nedeniyle de sık sık eleştirilerin odağında yer aldı.

Düzenlemenin, AB'nin son yıllarda sertleşen göç politikasını uygulamada Frontex'e daha güçlü ve merkezi bir rol vermeyi amaçladığı değerlendiriliyor.

Öte yandan, ajansın yetkileri genişletilirken hesap verebilirlik ve temel hak denetiminin aynı ölçüde güçlendirilmemesi, yeni hak ihlali ve geri itme tartışmalarına yol açabileceği gerekçesiyle eleştiriliyor.

Komisyonun Frontex düzenlemesini ekim ayı sonunda sunması bekleniyor.

Kaynak: AA
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