Ab–Ermenistan Zirvesi'nde "Stratejik Ortaklık, Güney Kafkasya'da Normalleşme ve Ermenistan-Türkiye ile İlişkilerin Geliştirilmesi"Ne Destek Vurgusu

Güncelleme:
(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) ile Ermenistan, Erivan'da 4-5 Mayıs günlerinde düzenlenen ilk zirvede, "ilişkileri derinleştirme, ekonomik ve güvenlik alanlarında entegrasyonu artırma ve Ermenistan'ın reform sürecine desteği güçlendirme" konusunda mutabakata vardı. AB ayrıca, Güney Kafkasya'da barış sürecinin ilerletilmesi, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki normalleşme çabaları ve Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesini desteklediğini açıkladı.

AB ile Ermenistan arasında ilk kez düzenlenen liderler zirvesinin ardından yayımlanan ortak bildiride, tarafların "stratejik ortaklığı derinleştirme kararlılığı" vurgulandı. AB, Ermenistan'ın egemenliği, reform süreci ve demokratikleşme adımlarına desteğini yinelerken, Erivan'ın Avrupa yönelimine yönelik "istek ve beklentileri" not edildi.

Bildiride, iki taraf arasında ekonomi, enerji, dijital dönüşüm, ulaştırma, güvenlik ve savunma alanlarında kapsamlı iş birliğinin artırılacağı belirtilirken, Ermenistan'ın AB müktesebatına uyum sürecinin destekleneceği ifade edildi.

AB ayrıca, Güney Kafkasya'da barış sürecinin ilerletilmesi, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki normalleşme çabaları ve Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesini desteklediğini açıkladı. Bildiride, konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Ermenistan ve AB, uluslararası hukuk, BM Şartı ve kurallara dayalı uluslararası düzene bağlı ortak siyasi değerlere sahiptir. Egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkelerini yeniden teyit ederiz. İkili ilişkilerin derinleşmesi, Güney Kafkasya'da ve ötesinde barış, istikrar ve refaha yapılan bir yatırımdır."

Bu bağlamda, Ermenistan ile Azerbaycan arasında barışın kurumsallaştırılması ve barış anlaşmasının imzalanıp onaylanması yönündeki çabaları takdir ediyoruz. 8 Ağustos 2025 Washington Zirvesi'nin sonuçlarını ve normalleşme sürecinde atılan adımları memnuniyetle karşılıyoruz.

AB ayrıca Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesini ve bölgedeki tüm iletişim hatlarının egemenlik, toprak bütünlüğü, sınırların dokunulmazlığı ve karşılıklılık ilkeleri temelinde yeniden açılmasını destekler. AB'nin Ermenistan Misyonu'nun barışa katkısı takdir edilmektedir."

Ukrayna'daki savaş ve Orta Doğu'daki gerilime de değinilen bildiride, uluslararası hukuk, BM Şartı ve egemenlik ilkesine bağlılık vurgulandı.

Taraflar ayrıca Ermenistan'ın enerji güvenliği, dijital dönüşüm, vize serbestisi süreci ve AB programlarına katılım hedeflerine ilişkin ilerlemeyi memnuniyetle karşıladı.

Kaynak: ANKA
