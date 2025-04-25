AB Dış Temsilcisi Kaja Kallas'tan Azerbaycan'a Destek Mesajı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Azerbaycan'ın değerli bir ortak olduğunu belirterek ilişkilerin derinleştirileceği mesajını verdi.

1 Aralık 2024'te göreve gelen Kallas, Bakü'ye yaptığı ilk ziyaretinde, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ortak basın toplantısında konuştu.

"Azerbaycan bölgede önemli bir ortaktır." diyen Kallas, Azerbaycan'ın AB için özellikle enerji alanında takdir edilen bir ortak olduğunu vurguladı.

Kallas, Bayramov'a hitaben, "AB'nin enerji kaynaklarını çeşitlendirmesine ve dünyanın benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya olduğu bir zamanda enerji güvenliğimizi güçlendirmemize yardımcı oldunuz." diye konuştu.

AB'nin de Azerbaycan'ın en büyük ticaret ortağı ve aynı zamanda en büyük yatırımcısı olduğunu ifade eden Kallas, AB'nin Azerbaycan'daki mayın temizleme çabalarına büyük destek verdiğini, çatışmanın izlerinin silinmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Kallas, işbirliğinin büyük bir potansiyele sahip olduğunu dile getirerek Bayramov'la AB ile Güney Kafkasya ve Orta Asya'yı birbirine bağlama konusunu ele aldıklarını bildirdi.

AB Temsilcisi, "AB ile Azerbaycan arasında yeni bir ortaklık ve işbirliği anlaşması için müzakerelerimizi yeniden başlatma konusunda mutabakata vardığımız için mutluyum." dedi.

Bayramov'la Azerbaycan'ın Ermenistan ile ilişkilerinin normalleşmesi konusunda iyi bir fikir alışverişinde bulunduklarını aktaran Kallas, "AB her iki tarafın sürdürülebilir ve kalıcı barışa ulaşma çabalarını destekliyor. Ermenistan ve Azerbaycan artık bunu başarma fırsatına sahip. Barış anlaşmasının metni üzerinde varılan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum. Bu nedenle bir sonraki adımı da dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.