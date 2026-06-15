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Kallas, AB Komisyonundan yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticareti kısıtlama önerileri isteyecek

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AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, birçok üye ülkenin Filistin topraklarındaki yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticaretin engellenmesi için AB Komisyonundan öneri talep ettiğini bildirdi. Kallas ayrıca ABD-İran mutabakatını dönüm noktası olarak değerlendirirken, Rusya'ya yönelik yaptırımların süreceğini ve Ukrayna'ya desteğin devam edeceğini vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, birçok üye ülkenin Filistin topraklarındaki yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticaretin engellenmesi için AB Komisyonundan öneriler talep ettiğini bildirerek bunu Komisyona ileteceğini söyledi.

Kallas, Lüksemburg'da yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.

ABD ve İran arasında varılan mutabakatı "potansiyel dönüm noktası" olarak değerlendiren Kallas, "Bu gelişme, İran'ın nükleer programı ve diğer kritik konular hakkında daha derin müzakereler yürütülmesi için ihtiyaç duyulan alanı sağlayabilir. Ancak görüşmelerin en zorlu aşaması hala önümüzde durmaktadır." diye konuştu.

Kallas, bakanlarla AB'nin mutabakattan sonraki sürece "nasıl daha yakından dahil olabileceğini" görüştüklerini, "kalıcı ve sürdürülebilir çözüme" katkı sunmaya hazır olduklarını belirterek mutabakatın mümkün hale gelmesini sağlayan arabulucu ülkelerin çabalarını takdirle karşıladıklarını söyledi.

Bakanların Lübnan'ın ateşkesin parçası olması konusunda hemfikir olduğunu vurgulayan Kallas, ülkede yeni AB misyonunun kurulmasına yönelik çalışmalarda ilerleme kaydedildiğini aktardı.

Kallas, Gazze ve Batı Şeria'da durumun hala "vahim" olduğunu kaydederek mayısta Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere ve Hamas'ın önde gelen isimlerine yönelik yaptırım kararı aldıklarını hatırlattı.

Birçok üye ülkenin Filistin topraklarındaki yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticaretin engellenmesi için AB Komisyonundan öneri talep ettiğini aktaran Kallas, "Bu talebi ileteceğim ve Komisyondan, sonraki Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde, yasa dışı yerleşimlerden gelen malların ithalatını önlemeyi amaçlayan önlemler dahil olası ticaret önlemlerine ilişkin seçenek listesi hazırlamasını isteyeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya, Ukrayna ve Ermenistan

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın katılımıyla AB-Ermenistan ilişkilerini de ele aldıklarını aktaran Kallas, "Ermenistan halkı barış, egemenlik ve Avrupa ile daha yakın ilişkiler yönünde oy kullandı. Rusya'nın yoğun baskısı ve ekonomik zorlaması seçmenlerin tercihini değiştirmeyi başaramadı." diye konuştu.

Kallas, Ermenistan'ın ekonomik çeşitliliğini artırma konusunu görüştüklerini belirterek AB'nin Ermenistan'ın "haksız ticaret kısıtlamalarına" karşı koyabilmesine yardımcı olmak amacıyla kapsamlı ekonomik destek paketi üzerinde çalıştığını söyledi.

Rusya'ya yönelik baskı ve Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi gerektiğini kaydeden Kallas, Batı'nın uyguladığı yaptırımların şimdiye kadar Rusya'ya 1 trilyon ila 1,3 trilyon avroya mal olduğunu söyledi.

Kallas, kültür ve spor etkinliklerinin "saldırganlığı aklamak için araç olmaması" gerektiğine işaret ederek "Rusya katedralleri bombalarken, Avrupa, Kremlin'in savaşını destekleyen Rus sanatçı ve sporculara kırmızı halı sermemeli." diye konuştu.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu
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