Haberler

AB, askerlik çağındaki bazı Ukraynalıları geçici koruma dışında bırakmayı önerdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği, Ukraynalılara yönelik geçici koruma mekanizmasını Mart 2028'e kadar uzatmayı planlarken, askerlik yükümlülüğü nedeniyle ülkeden ayrılmasına izin verilmeyen erkeklerin yeni başvurularda bu kapsam dışında bırakılmasını önerdi.

Avrupa Birliği (AB), Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yerinden edilen Ukraynalılara sağlanan geçici koruma mekanizmasını bir yıl daha uzatmayı planlarken, askerlik yükümlülüğü nedeniyle ülkeden ayrılmasına izin verilmeyen Ukraynalı erkeklerin yeni başvurularda bu kapsam dışında bırakılmasını önerdi.

AB Komisyonunun İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner, basına yaptığı açıklamada, Ukraynalılara yönelik geçici koruma mekanizmasının Mart 2028'e kadar uzatılmasını teklif ettiklerini bildirdi.

Brunner, Ukrayna hükümetinin talebi doğrultusunda, Ukrayna yasaları uyarınca askerlik yükümlülüğü nedeniyle ülkeden ayrılmasına izin verilmeyen ve AB'ye yeni gelen erkeklerin geçici koruma statüsünden yararlandırılmamasını da önerdiklerini söyledi.

"Ukrayna'nın istediği bu ve bizim yaptığımız da bu." diyen Brunner, değişikliğin yalnızca yeni başvuruları kapsayacağını, halihazırda geçici koruma statüsünden yararlanan Ukraynalıların ise uygulamadan etkilenmeyeceğini belirtti.

Uygulamanın, fiilen savaşma çağındaki ve AB'ye geldikten sonra ilk kez geçici koruma başvurusunda bulunan Ukraynalı erkekleri kapsaması öngörülüyor.

Komisyonun teklifinin önümüzdeki haftalarda üye ülkelere sunulması bekleniyor.

Geçici koruma sistemi

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaş başlatmasının ardından AB, Mart 2022'de Geçici Koruma Direktifi'ni ilk kez devreye sokarak Ukrayna'dan kaçan milyonlarca kişiye üye ülkelerde oturma, çalışma ve eğitim hakkı tanıdı.

AB verilerine göre, halen 4 milyondan fazla Ukraynalı bu mekanizma kapsamında "geçici koruma" statüsünden yararlanıyor.

Ukrayna'da yürürlükte bulunan sıkıyönetim nedeniyle 18 ila 60 yaş arasındaki askerlik yükümlüsü erkeklerin büyük bölümü ülkeyi terk edemese de çeşitli istisnalar kapsamında yurt dışına çıkan Ukrayna vatandaşları geçici koruma sisteminden faydalanabiliyor.

Mart 2027'de sona ermesi öngörülen geçici koruma mekanizmasının bir yıl daha uzatılmasını öneren Avrupa Komisyonu, yeni dönemde askerlik hizmetiyle yükümlü olup Ukrayna yasaları uyarınca ülkeden ayrılma izni bulunmayan erkeklerin yeni başvurularda sistem dışında tutulmasını değerlendiriyor.

Öte yandan Komisyon, aday ülkelerin AB üyelik süreci tamamlanmadan önce kademeli olarak Birliğe entegre edilmesini öngören yeni bir çerçeve üzerinde de çalışıyor. Bu kapsamda reformlarda ilerleme kaydeden ülkelere AB fonlarına erişim, tercihli ticaret imkanları ve tek pazara kısmi erişim gibi ekonomik avantajlar sağlanması planlanırken, siyasi karar alma süreçlerine katılım hakkı ise tam üyelik gerçekleşene kadar tanınmayacak.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho
Özgür Özel Diyarbakır'da: Güne Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık

Özel Diyarbakır'da! Kente gelir gelmez Demirtaş sürpriziyle karşılandı
NATO Zirvesi öncesi Ankara alarmda: Motosiklet kullanmak yasak, o araçlar kente giremeyecek

Kırmızı alarm! Motosiklet kullanmak yasak, o araçlar kente giremeyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mansur Yavaş parti değiştiren CHP'lilerle ilgili sessizliğini bozdu

Mansur Yavaş parti değiştiren CHP'lilerle ilgili sessizliğini bozdu
Karasu sahilinde alkol denetimi! Görüntüler kullanıcıları ikiye böldü

Karasu sahilinde kaydedilen görüntü kullanıcıları ikiye böldü
Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın yeni fotoğrafını paylaştı

Eşi, Selahattin Demirtaş'ın yeni fotoğrafını paylaştı
Türk tekstil devi resmen iflas etti! Mahkemeden suç duyurusu kararı

Türk tekstil devi resmen iflas etti! Mahkemeden suç duyurusu kararı
Ankara'da NATO Zirvesi güvenliğine 'yüz tanıma sistemi' damga vuracak

Kritik sistem devreye alındı, şüphelilere anında müdahale edilecek
Ucuza lahmacun sattığı için şikayet edilen esnaf: Yüzde 15 karla satıyorum

"Bu fiyata satılmaz" diye şikayet edilen esnaf ilk kez konuştu
Rusya'da akaryakıt krizi derinleşiyor! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Savaşın faturası ağır oldu