AB üyeleri, Suriye Halk Meclisi'nin ilk oturumunun düzenlenmesini memnuniyetle karşıladı

Avrupa Birliği (AB) üyeleri, Suriye Halk Meclisinin ilk oturumunun düzenlenmesinin ülkenin siyasi geçiş sürecinde memnuniyetle karşılanan bir diğer önemli adımı temsil ettiğini bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, üyeler adına yazılı açıklama yaptı.

Halk Meclisi'nin, Suriye toplumunun tüm kesimlerinin meşru beklentilerine yanıt verilmesinde önemli bir rol üstlenmesinin beklendiği vurgulanan açıklamada, "Suriyelilerin sahipliğinde ve öncülüğünde yürütülen siyasi geçiş sürecinin bir parçası olarak ve kendi yetki alanı çerçevesinde, Meclisin başlıca görevlerinden biri, yeni bir anayasa kabul etmek ve Suriye'nin geleceğine yönelik kapsamlı reformlara katkı sağlamaktır." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, Suriye Halk Meclisinin ilk oturumunun düzenlenmesinin, ülkenin siyasi geçiş sürecinde memnuniyetle karşılanan bir diğer önemli adımı temsil ettiği belirtildi.

Siyasi geçiş sürecinin başarısının diğer unsurların yanı sıra Meclisin hukukun üstünlüğüne, siyasi çoğulculuğa ve şeffaf seçimlere dayalı kapsayıcı bir siyasi sistemin önünü açabilmesine bağlı olacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İşlevsel ve temsil niteliğine sahip kamu kurumlarının oluşturulmasına yönelik tedbirlerin hayata geçirilmesi ile hesap verebilirlik ve geçiş dönemi adaletinin ilerletilmesi, ulusal uzlaşı ve uzun vadeli istikrar açısından kilit önem taşıyacaktır."

Açıklamada, AB'nin barışçıl, istikrarlı ve kapsayıcı bir Suriye siyasi geçiş sürecine, insani yardımla desteklenen ülkenin toparlanması ve yeniden inşasına tam bağlılığını sürdürdüğünün altı çizildi.

Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi oturumu, 12 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Ahmed Şara başkanlığında gerçekleştirilmişti.