AB'den Netanyahu'nun "Gazze'nin yüzde 70'inin işgal edilmesi" talimatına tepki

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail ordusuna verdiği Gazze Şeridi'nde işgal ettikleri alanların yüzde 70'e çıkarılması talimatına tepki göstererek, uluslararası insancıl hukuka saygı duyması çağrısını yineledi.

Lahbib, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun İsrail ordusuna yönelik Gazze Şeridi'nde işgal ettikleri alanların yüzde 70'e çıkarılması talimatına ilişkin bir habere yanıt olarak yaptığı paylaşımda, "Gazze'nin insani yardım alanı giderek daralıyor." ifadesini kullandı.

İsrail işgalinin genişlemesinin yardım çalışanlarını engellediğini kaydeden Lahbib, "Aileler, uyarı yapılmadan hareket eden sınırlar arasında sıkışıp kalıyor." değerlendirmesini yaptı.

Lahbib, İsrail'e uluslararası insancıl hukuk kurallarına saygı gösterme çağrısını tekrarladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün İsrail ordusuna Gazze Şeridi'nde işgal ettikleri alanların yüzde 70'e çıkarılması talimatını verdiğini duyurmuştu.