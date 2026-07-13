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AB'den Moldova ordusuna 120 milyon avro destek

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Avrupa Birliği Konseyi, Moldova Silahlı Kuvvetleri'nin hava savunma kabiliyetlerini güçlendirmek için 120 milyon avro tutarında yeni bir destek tedbirini kabul etti. Bu yardım, Avrupa Barış Fonu'ndan sağlanacak ve orta menzilli bir hava savunma sisteminin finansmanını içerecek. AB'nin Moldova'ya toplam desteği 317 milyon avroya ulaştı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Moldova Silahlı Kuvvetlerinin hava savunma kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla 120 milyon avro tutarında bir destek tedbirini kabul ettiğini duyurdu.

AB Konseyinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, desteğin Avrupa Barış Fonu'ndan (EPF) sağlanacağı aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu destek tedbirinin Moldova Silahlı Kuvvetlerinin kullanımına sunulmak üzere orta menzilli bir hava savunma sisteminin finansmanını sağlayacağı kaydedildi.

Bu yardımın hava gözetleme ve hava savunma alanlarında daha önce EPF kapsamında sağlanan desteklerin devamı niteliğinde olduğu belirtilen açıklamada, "Bu destek, Moldova Silahlı Kuvvetlerinin operasyonel etkinliğini artırmasına ve böylece sivilleri daha iyi korumasına katkı sağlamaya devam edecek." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Moldova Silahlı Kuvvetleri'nin hava savunma kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla 120 milyon avro tutarında bir destek tedbirinin kabul edildiği, böylelikle EPF kapsamında AB'nin Moldova'ya sağladığı toplam desteğin 317 milyon avroya ulaştığı bildirildi.

Kaynak: AA / Şerife Çetin
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