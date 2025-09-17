AB'den İsrail'in Gazze Kara Harekatına Sert Tepki

BRÜKSEL, 17 Eylül (Xinhua) -- Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail'in Gazze'deki kara harekatını kınayarak, bunun sivillerin çektiği acılarını daha da artıracağı ve bölgedeki insani krizi derinleştireceği uyarısında bulundu.

Salı günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail'in Gazze'deki kara harekatı, zaten vahim olan durumu daha da kötüleştirecek" diyen Kallas, bunun daha fazla ölüm, yıkım ve yerinden edilme anlamına geldiğini söyledi.

AB Komisyonu'nun çarşamba günü İsrail'i politika değişikliğine zorlamayı amaçlayan bazı önlemler açıklayacağını kaydeden Kallas, bunlar arasında ticaret imtiyazlarının askıya alınması ve aşırılık yanlısı bakanlara ve şiddet uygulayan yerleşimcilere yaptırımların uygulanmasının da yer alacağını ifade etti.

Birleşmiş Milletler'in bir komisyonu, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere karşı soykırım uyguladığı sonucuna vararak, şiddetin derhal sona erdirilmesi çağrısında bulunmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, salı günü Gazze kentinde "yoğun bir operasyon" başlattıklarını duyurdu. Gazze'deki sağlık yetkilileri, kentte en az 37 kişinin hayatını kaybettiğini ve onlarca kişinin kayıp olduğunu belirtti. Ayrıca bölgedeki başka noktalarda da 4 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.