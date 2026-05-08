AB'den İsrail askerinin Lübnan'da Meryem Ana heykeline hakaretine tepki

Avrupa Birliği (AB), İsrail askerinin Lübnan'ın güneyinde Hristiyanların yaşadığı bölgede bulunan Meryem Ana heykeline hakaret etmesine ilişkin açıklama yaptı.

AB Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar Al Anouni, olaya ilişkin AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.

Al Anouni, Lübnan ile İsrail arasındaki kırılgan ateşkes nedeniyle tüm taraflara itidal çağrısını sürdürdüklerini aktardı.

Kalıcı bir anlaşmaya varılması amacıyla görüşmelerin devam ettiğine işaret eden Al Anouni, "İbadet sembollerinin korunması ve muhafaza edilmesinin yanı sıra din özgürlüğünün güvence altına alınmasının önemini hatırlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail askerinin, Lübnan'ın güneyindeki Hristiyan köyü Debel'de Meryem Ana heykelinin ağzına sigara koyduğu fotoğraf teyit edilmişti.

İsrail ordusuna mensup bir asker, 19 Nisan'da da Lübnan'ın güneyinde İsrail'in işgal altında tuttuğu beldelerden Deyr Seryan'da Hazreti İsa'yı simgeleyen heykeli balyozla parçalamıştı.