Haberler

AB'den İsrail askerinin Lübnan'da Meryem Ana heykeline hakaretine tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği, İsrail askerinin Lübnan'daki Meryem Ana heykeline hakaret etmesini kınayarak ibadet sembollerinin korunması ve din özgürlüğünün önemini vurguladı. AB Dış İlişkiler Sözcüsü, ateşkesin korunması ve taraflara itidal çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB), İsrail askerinin Lübnan'ın güneyinde Hristiyanların yaşadığı bölgede bulunan Meryem Ana heykeline hakaret etmesine ilişkin, "İbadet sembollerinin korunması ve muhafaza edilmesinin yanı sıra din özgürlüğünün güvence altına alınmasının önemini hatırlatıyoruz." açıklamasını yaptı.

AB Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar Al Anouni, olaya ilişkin AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.

Al Anouni, Lübnan ile İsrail arasındaki kırılgan ateşkes nedeniyle tüm taraflara itidal çağrısını sürdürdüklerini aktardı.

Kalıcı bir anlaşmaya varılması amacıyla görüşmelerin devam ettiğine işaret eden Al Anouni, "İbadet sembollerinin korunması ve muhafaza edilmesinin yanı sıra din özgürlüğünün güvence altına alınmasının önemini hatırlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail askerinin, Lübnan'ın güneyindeki Hristiyan köyü Debel'de Meryem Ana heykelinin ağzına sigara koyduğu fotoğraf teyit edilmişti.

İsrail ordusuna mensup bir asker, 19 Nisan'da da Lübnan'ın güneyinde İsrail'in işgal altında tuttuğu beldelerden Deyr Seryan'da Hazreti İsa'yı simgeleyen heykeli balyozla parçalamıştı.

Kaynak: AA / Şerife Çetin
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna'dan ateşkes kararı

Trump tüm dünyaya ilan etti! İki ülkeden ateşkes kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler
Ev eşyası taşırken polis çevirdi, hayatı altüst oldu: Böbreklerimi de satsam ödeyemem

Ev eşyası taşırken polis çevirdi, hayatı altüst oldu
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi

Hantavirüslü gemiden inip düğüne giden Ruhi Çenet'e tepkiler çığ gibi
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti

Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler
Dünya Kupası öncesi New Jersey’de Hantavirüs alarmı

Dünya Kupasının ev sahibinde hantavirüs alarmı! 2 kişi takibe alındı
CHP'den olağanüstü toplantı! Burcu Köksal'a yakın ilçe başkanı görevden alındı

CHP'de Burcu Köksal depremi! Toplantı sonrası görevden alındı