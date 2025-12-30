AB: Çin'in Tayvan'ı kuşatan askeri tatbikatı uluslararası barışı tehlikeye atıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper, Çin'in Tayvan çevresini kuşatan tatbikatının bölgede gerilimi artırdığını, uluslararası barış ve istikrarı tehlikeye attığını ifade etti.

AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS) tarafından yapılan açıklamada, Hipper'in konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Hipper, Çin'in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan çevresinde gerçekleştirdiği askeri tatbikatların bölgesel gerilimi tırmandırdığına dikkati çekerek, tüm taraflara itidal çağrısında bulundu.

AB'nin Tayvan Boğazı'nda statükonun korunmasında "doğrudan çıkarı" olduğunu belirten Hipper, "Statükoyu değiştiren, özellikle de güç veya zorlama yoluyla yapılan her türlü tek taraflı eyleme karşıyız." ifadesini kullandı.

Çin dün "Adalet Görevi 2025" adı verilen askeri tatbikatın Tayvan Boğazı'nın kuzey, güneybatı, güneydoğu ve doğu bölgelerinde başlatıldığını açıklamıştı.

Bunun üzerine Tayvan da Ada çevresindeki askeri hareketliliğe karşı "Acil Yanıt Tatbikatı" başlattığını bildirmişti.

Çin ordusunun tatbikatı, ABD'nin 17 Aralık'ta Tayvan'a yaklaşık 11 milyar dolarlık silah satışına onay vermesinin ardından gelmişti. ABD Kongresi'nin onayıyla yürürlüğe girecek anlaşma, bugüne dek Tayvan'a en büyük ölçekli silah satışı olmuştu.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çan Kay-şek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Koumintag) güçleri ile Mao Zıdong önderliğindeki Çin Komünist Partisi (ÇKP) güçleri arasında yaşanan iç savaşta galip gelen komünistler, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmişti.

İç savaşı kaybeden Koumintag üyeleri ise Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek, burada geçici hükümet kurmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık hala sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.