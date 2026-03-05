Haberler

AB: Mevcut ilerleme hızıyla gidilirse AB'de cinsiyet eşitliği 50 yıl sürebilir

Avrupa Birliği Komisyonu, mevcut ilerleme hızının devam etmesi halinde tam cinsiyet eşitliğine ulaşmanın yaklaşık 50 yıl sürebileceği uyarısında bulundu. Yeni strateji, eğitim, sağlık ve çalışma hayatında cinsiyet eşitliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, mevcut ilerleme hızının devam etmesi halinde AB'de tam cinsiyet eşitliğine ulaşmanın yaklaşık 50 yıl sürebileceği uyarısında bulunarak, yeni bir Cinsiyet Eşitliği Stratejisi açıkladı.

AB Komisyonu, 2026-2030 dönemini kapsayan yeni Cinsiyet Eşitliği Stratejisi'ni duyurdu.

Yeni stratejide mevcut ilerleme hızının devam etmesi halinde AB'de tam cinsiyet eşitliğine ulaşmanın yaklaşık 50 yıl sürebileceği uyarısı yapıldı.

Eğitim, sağlık, çalışma hayatı ve kamu yaşamı dahil olmak üzere çevrim içi ve çevrim dışı tüm alanlarda cinsiyet eşitliğini güçlendirmenin amaçlandığı ifade edilen stratejide, kadınları özellikle etkileyen siber şiddet ve yapay zeka kaynaklı riskler gibi yeni tehditlere odaklanıldı.

Yeni stratejide 2025'te tüm üye ülkeler tarafından desteklenen Kadın Hakları Yol Haritası'nın hedefleri somut politikalara dönüştürülürken, kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesi, erkek ve erkek çocuklarının eşitlik mücadelesine dahil edilmesi ve temel haklarda geri adım atılmasına karşı mücadele edilmesi hedeflendi.

