AB: Afganistan'la güvenlik riski taşıyan kişilerin geri gönderilmesi için koordinasyon yürütüyoruz

Avrupa Birliği (AB), Afganistan ile AB'de kalma hakkı bulunmayan ve güvenlik riski taşıyan kişilerin geri gönderilmesine ilişkin teknik koordinasyon yürüttüklerini, bunun Afganistan'daki yönetimi tanımak anlamına gelmediğini bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Markus Lammert, konuya ilişkin, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Afganistan'dan bir heyetin Brüksel'e geleceğine dair haberleri doğrulayamayacağını aktaran Lammert, AB göç bakanlarının talebi üzerine Afganistan'la teknik görüşmeler yürütüldüğünü ifade etti.

Lammert, görüşmelerin AB'de kalma hakkı bulunmayan ve güvenlik riski taşıyan kişilerin Afganistan'a geri gönderilmesine ilişkin yürütüldüğünü dile getirdi.

Diğer taraftan geri dönüş kararlarının üye ülkelerin kararı olduğunu da anımsatan Lammert, kararların uluslararası hukuka uygun şekilde alınması gerektiğine dikkati çekti.

Basın toplantısında hazır bulunan AB Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar Al Anouni ise AB Konseyi'nin Afganistan'daki makamlarla "operasyonel temaslar" sürdürülmesine yetki verdiğini anımsattı.

Al Anouni, "Bu, yönetimi tanıma anlamına gelir mi? Hayır, kesinlikle tanıma anlamına gelmez." bilgisini verdi.