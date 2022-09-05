AA'da gençlere yönelik Haber Fotoğrafçılığı Eğitimi başladı Güncel Haberler Anadolu Ajansı (AA) ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde gençlere yönelik düzenlenen Haber Fotoğrafçılığı Eğitimi başladı. Anadolu Ajansı (AA) ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde gençlere yönelik düzenlenen Haber Fotoğrafçılığı Eğitimi başladı. AA Haber Akademisi Müdürü Alptekin Cihangir İşbilir, AAtölye'de gerçekleştirilen açılışta katılımcılara AA ve ajans haberciliği konusunda genel bilgiler verdi. Gençlik ve Spor Bakanlığının hayata geçirdiği "Genç Ne Sever?" platformu tarafından çekilişle belirlenen katılımcılara, iki gün boyunca AA'da teorik ve pratik olmak üzere toplam 12 saat haber fotoğrafçılığı eğitimi verilecek. Fotoğrafçılık eğitimi alan gençlere yarın katılım belgeleri takdim edilecek. Güncel Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar Anadolu Ajansı Cihangir gençlik Güncel Haberler

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