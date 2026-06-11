‘Siz Hepiniz Biz Türkiye’ marşı hazırlandı

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda A Milli Futbol Takımı için "Siz Hepiniz Biz Türkiye" adlı marş hazırlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan marşın, A Milli Takım'ın Dünya Kupası yolculuğunda birlik, beraberlik ve ortak heyecanı yansıtmayı amaçladığı belirtildi.

Açıklamada çalışmanın milyonlarca vatandaşı ay-yıldızlı forma etrafında buluşturan güçlü bir mesaj taşıdığı ifade edildi.

Marşın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür edilen açıklamada, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığına ve katkı sunanlara teşekkür edildi.

Kaynak: ANKA