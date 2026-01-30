Haberler

Sakarya'da yaşlı adam evinde ölü bulundu

Güncelleme:
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 98 yaşındaki Şükrü Ulaman, evinde hareketsiz halde bulundu. Yakınları durumu kontrol etmek için eve gittiğinde kapıyı açamayınca polise haber verdi. Olayın ardından Ulaman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Elperek Mahallesi Kavakdibi Sokak'taki evinde yaşayan 98 yaşındaki Şükrü Ulaman'dan haber alamayan yakınları, durumu kontrol etmek için ikamete gitti.

Yakınları, kapının açılmaması üzerine polis ekiplerine haber verdi.

Eve giren polis ekipleri ve yakınları Ulaman'ı yatağında hareketsiz halde buldu.

Haber verilmesi üzerine eve gelen sağlık görevlileri, Ulaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ulaman'ın cenazesi, olay yerinde incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

Öte yandan Ulaman'ın yaklaşık 8 ay önce eşini kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / İsmail Timur Çetintaş - Güncel
