Gazze'deki Refah Sınır Kapısı'ndan 97 Filistinli tedavi amacıyla Mısır'a geçti
İsrail'in kısıtlamalarla izin verdiği 97 Filistinli, tedavi amacıyla Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçti. 35 hasta ve 62 refakatçiden oluşan grup, Kızılay ekiplerinin desteğiyle nakledildi.
İsrail'in büyük kısıtlamalarla izin verdiği 97 Filistinli tedavi amacıyla Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçiş yaptı.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze'den Mısır'a geçen 97 Filistinliden 35'i hasta, 62'si ise refakatçilerden oluşuyor.
Han Yunus'taki Tehil Tıbbi Hastanesi'nden başlayan seferde Filistin Kızılay Cemiyeti ekipleri, hasta ve refakatçilerinin koordine edilmesinde insani ve lojistik katkı sağladı.
Kızılay ekipleri, operasyonda Gazze Şeridi'nden Mısır'a geçişlerine dek hastalara sağlık desteği vermeyi sürdürdü.
Kaynak: AA / Hamdi Yıldız